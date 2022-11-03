موسم الرياض.. فعاليات فنية «فوق الخيال»

فعالياتٌ عدّة، يتضمنها جدول موسم الرياض، في نسخته الجديدة، تحت شعار «فوق الخيال»، والذي يُقدم أفكارًا فنية بديعة، برموز وشخصيات من العالم العربي، ما يجذب قطاع كبير من الجمهور ليس بالمنطقة العربية فحسب، بل من العالم كله.

عروضٌ مسرحية، وحفلاتٌ غنائية، أبرز ما يُقدمه موسم الرياض، وذلك بشكلٍ يومي، ليُقدمون للجمهور، وجبة فنية دسمة ومتنوعة وشاملة، منها حفلات لـ عمرو دياب، وبهاء سلطان، وهيفاء وهبي، وآخرين، إذ تنفذ التذاكر بعد وقتٍ قصير بعد فتح باب الحجز.

عرض مسرحية «حتى لا يطير الدكان»

ولمدة 5 أيام متواصلة، اعتبارًا من اليوم الخميس وحتى الاثنين المُقبل، انطلقت أولى عروض المسرحية الكوميدية «حتى لا يطير الدكان»، على مسرح محمد العلي، وهي من بطولة أكرم حسني، ودرة، وبيومي فؤاد، وإسماعيل فرغلي، ورحمة أحمد، ومصطفى غريب، وهي من إخراج أوتاكا، وإنتاج أمير طعيمة.

جمهور موسم الرياض، على موعد مع حفل للفنان حسين الجسمي، والفنان عايض يوسف، والفنانة أصيل، وذلك تحت عنوان «ثلاثة رموز فنيّة رائعة بأصوات شجيّة مليئة إحساس في حفلٍ واحد»، ومن المُقرر إحياءه غدًا الجمعة، على مسرح محمد عبده أرينا، في تمام الساعة 9 التاسعة مساءً بالتوقيت السعودي، ولمدة 3 ساعاتٍ متواصلة من الطرب الأصيل.

موسم الرياض

ويترقب الجمهور، حفل غنائي ضخم، يضم 3 أصوات غنائية، تحظى بجماهيرية كبيرة، وهم جورج وسوف، وراغب علامة وآدم، وم 10 نوفمبر الجاري، على مسرح أبو بكر سالم، حيث جرى فتح باب التذاكر منذ ساعاتٍ قليلة، وذلك تحت عنوان «ليلة طربية مع الفنان راغب علامة وسلطان الطرب جورج وسوف والفنان آدم».

وكشف موسم الرياض، عن البوستر الرسمي لمسرحية «الوش التاني» والتي تشهد عودتها إلى خشبة المسرح بعد سنوات طويلة من الغياب، وهي من بطولة محمد ثروت، وأحمد رزق، ورحمة أحمد، ومصطفى غريب وطاهر أبو ليلة، وهي من إخراج أشرف زكي، ومن المُقرر انطلاقها اعتبارًا من يوم 11 نوفمبر الجاري.