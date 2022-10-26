رئيس حزب العدل: توصيات المؤتمر الاقتصادي إيجابية للغاية

قال عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن التوصيات التي نتجت عن المؤتمر الاقتصادي كانت إيجابية للغاية، وعملت على العديد من النقاط، منها نقاط فنية يهتم بها الخبراء مثل أعضاء مجلس النواب، مضيفًا: «فيه تكليفات لوزارة المالية إنها تشوف العوائق لدى صناديق الاستثمار، وغيرها من الأمور».

إمام: المؤتمر الاقتصادي وضع خطة مستقبلية

وأضاف «إمام»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه كان يتوقع بأن يكون المؤتمر الاقتصادي معنيًا بشكل رئيسي عن ما هو آني ولحظي، ولكن شهد المؤتمر وضع خطة مستقبلية طويلة المدى بخصوص الاقتصاد المصري.

إمام: الحكومة استمعت لأراء الخبراء

واستطرد: «الحكومة استمعت لأراء الخبراء بشكل أكبر، وكمان هيبقي فيه ضغط كبير على الحوار الوطني للاستماع لكافة وجهات النظر، ممكن لم تستطع بحكم ضيق الوقت عرض كل وجهات نظرها، وده هيتطرح بشكل كبير داخل اللجان المختلفة بالمحور الاقتصادي فيما يتعلق بكل القضايا».

وأوضح أن الحزب مهتم بشكل رئيسي بملف الإصلاح الهيكلي والإداري، والذي غاب عن المؤتمر الاقتصادي بحكم كونه ملف صعب وكبير ويحتاج لمناقشات مستفيضة، لكنه سيساهم بنسبة كبيرة في مرونة الدولة وكيفية التعامل مع الهيئات.

وأشار إلى أن المؤتمر الاقتصادي أسفر عن العديد من التوصيات والإجراءات المتفق عليها، بخلاف تذليل العقبات أمام المستثمرين، وهي من ثمار نجاح المؤتمر الاقتصادي، مضيفًا: «نرجوا أن تكون النجاحات على نفس الخطى وتحظى بالاتفاق في الحوار الوطني».