الطفلة «ريما» عن فيلم «أهلا بكم في مصر.. نورتونا» بقمة المناخ: فخورة بنفسي

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقادة ورؤساء دول العالم ورؤساء الحكومات فيلما يرحب بالضيوف والذي جاء تحت شعار «أهلا بكم في مصر.. نورتونا»، إذ شارك العديد من الشباب والأطفال في هذا الفيلم الوثائقي والتى كانت من بينهم الطفلة «ريما مصطفى».

الطفلة «ريما» تشارك في الفيلم الوئائقي لقمة المناخ

حالة من الفخر والاعتزاز سيطرت على الطفلة ريما مصطفى بعدما شاركت في الفيلم الوثائقي الذي عرض اليوم بمؤتمر قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، بحسب ما رواته «إيناس» والدة الطفلة «ريما» خلال حديثها لـ «الوطن»: «ريما كانت مبسوطة جدا لما عرفت أنها هتشارك في فيلم الؤثائقي لمؤتمر قمة المناخ عشان ترحب بالضيوف في العالم»، لافتة أن ابنتها تحب المشاركة في الأحداث الوطنية والعالمية.

وكشفت والدة الطفلة «ريما» عن كواليس تصوير الفيلم الوثائقي لقمة المناخ، مشيرة أن تم ترشيحها من خلال إحدى شركات الدعاية، كما أن استغرق التصوير حوالي مايقرب نحو ساعة: «ريما كانت مبسوط بالتصوير لما مسؤول بالشركة طلبها أنها تشارك في الفيلم وكانت كل حاجة في السريع ومخدتش وقت كتير في التصوير».

وتعتبر الطفلة «ريما» من الفنانات الصغار الذين دخلوا القلوب في وقت قصير، إذ تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي في رمضان الماضي بدورها في مسلسل خلي بالك من زيزي مع النجمة أمينة خليل، وأصبحت جملتها الشهيرة في المسلسل «يا فلاحة» تستخدم كوميكس كما أنها شاركت في مسلسل الكبير أوي وأيضا شاركت في إعلان مدينتي مع الفنان كريم عبد العزيز.

فاعليات مؤتمر قمة المناخ

ويحضر قمة المناخ عدد كبير من رؤساء دول العالم، من أجل التكاتف وحل الأزمة، التي تواجه عددًا كبيرًا من الدول، إذ تمت دعوة أكثر من 200 حكومة ومنظمة للمشاركة في مؤتمر المناخ، كما يحضر أكثر من 40 ألف مشارك في مؤتمر قمة المناخ COP 27 في شرم الشيخ من بينهم قادة وزعماء وأمراء وملوك من 197 دولة حول العالم، كما يشارك في قمة المناخ أكثر من 90 رئيسًا دوليًّا، لمناقشة قضية تغير المناخ وأثرها في البيئة، ومواجهة هذه المشكلة ومعالجتها.