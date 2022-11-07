أبطال ملحمة تنظيم COP27.. شباب البرنامج الرئاسي «جنود مجهولة» في قمة المناخ

يتولى شباب البرنامج الرئاسي مسئولية إدارة لوجيستيات وتنظيم فعاليات مؤتمر قمة المناخ COP27 من خلال غرفة العمليات المركزية وكذلك الفرق الميدانية المتنوعة المنتشرة في نطاق مدينة شرم الشيخ ومركز المؤتمرات الدولي والمنطقة الخضراء، ويتكون الفريق التنظيمي لقمة المناخ والذي يديره شباب البرنامج الرئاسي من 2000 فرد، منهم شباب البرنامج الرئاسي وشباب جامعات ومتطوعين مصريين وأجانب.

غرفة عمليات مركزية لإدارة الأزمات

هناك العديد من المهام الرئيسية لغرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات العالمية لمؤتمر قمة المناخ التي يديرها شباب البرنامج الرئاسي، ويأتي في مقدمتها عملية الربط والتنسيق بين كل الجهات والوزارات المختلفة (وزارة الخارجية - وزارة التضامن - وزارة البيئة - وزارة النقل - وزارة الكهرباء) بالإضافة إلى الشركات المنفذة للأعمال الإنشائية واللوجيستية وغيرها من الأعمال اللازمة.

كما تعد إدارة منظومة الاستقبال والانتقالات من وإلى مطار شرم الشيخ والقاهرة، من مهام عمل فريق البرنامج الرئاسي، وذلك بداية من وصول الضيوف وتسهيل إجراءات استلام الحقائب والتسجيل انتهاءً بتوفير وسائل انتقال مجانية إلى مختلف الفنادق داخل مدينة شرم الشيخ.

الإدارة والإشراف على تنفيذ الفاعليات

ومن المهام التي يقوم بها شباب البرنامج الرئاسي خلال لقمة المناخ إدارة كل فنادق مدينة شرم الشيخ والمتواجد بها ضيوف القمة، لتسهيل الإجراءات والعمل على حل أي تحديات تواجه المشاركين في زمن قياسي، إذ ينتشر أعضاء الفريق في أكثر من 100 فندق داخل المدينة، إضافة إلى الإدارة والإشراف على تنفيذ الفاعليات داخل المنطقة الخضراء التابعة للدولة المصرية.

ووضع شباب البرنامج الرئاسي فور توليهم مسئولية تفعيل غرفة العمليات المركزية خطة لإعادة تأهيل حديقة السلام لتجعل من تجربة ضيوف القمة تجربة فريدة ومميزة في طريقهم إلى منطقة المعارض الملاصقة لها داخل المنطقة الخضراء والتي يتم إدارة فعالياتها كافة من خلال شباب البرنامج الرئاسي بالتنسيق مع وزارة البيئة وغيرها من الوزارات والجهات المعنية.

كما تولى شباب البرنامج الرئاسي مسئولية معاونة سكرتارية الأمم المتحدة في إدارة وتنظيم المنطقة الزرقاء «مركز المؤتمرات الدولي»، وكذلك تخصيص فريق عمل مسئول عن التعامل مع الشخصيات الهامة من الحضور، إلى جانب تفعيل غرفة عمليات فرعية متخصصة في إدارة أي أزمات طارئة في أثناء تنفيذ الحدث، ومتابعة مغادرة ضيوف المؤتمر بسلام إلى بلادهم.