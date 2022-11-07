«شباب البرنامج الرئاسي» كلمة السر في تنظيم COP27.. الرئيس آمن بقدراتهم

نجحت الدولة المصرية خلال 7 سنوات بدأت من إعلان 2016 عاما للشباب، في ترسيخ مفهوم جديد في التجربة الشبابية المصرية، وأصبحت تجربة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة جزءًا من تاريخ هذا الوطن، فقد آمن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالفكرة واستثمرت الدولة المصرية في هؤلاء الشباب وقدراتهم، وأصبحت الدولة تمتلك القدرة، من خلال هؤلاء الشباب والدفع بهم لدعم أي من خطط وتوجهات ومسارات الدولة.

دور «شباب البرنامج الرئاسي» في تنظيم الفعاليات

واحدة من تلك القدرات لدى شباب البرنامج الرئاسي هي القدرة على التخطيط وتنظيم الأحداث التي تم اكتسابها على مدار 7 سنوات من خلال إدارة عدد كبير من الأحداث الوطنية والدولية، اكتسبوا من خلالها الخبرات والمهارات، ونجحوا من خلالها أن ينالوا ثقة القيادة السياسية والإشادة الدولية.

في يناير 2022، وعلى إثر استعداد مصر لتنظيم قمة المناخ السابعة والعشرين بمدينة شرم الشيخ، كلف الرئيس السيسي، شباب البرنامج الرئاسي خلال كلمة سيادته في الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بتكوين مجموعات شبابية من شباب مصر والعالم للمشاركة الفورية في إجراءات الإعداد والتنظيم للقمة.

الرئيس السيسي يكلف «شباب البرنامج الرئاسي» بتنظيم COP27

في ضوء تكليف رئيس مجلس الوزراء في أكتوبر 2022 للجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم بتفعيل غرفة العمليات المركزية لمنتدى شباب العالم لإدارة اللوجسيتات وتنظيم الفعاليات بمؤتمر قمة المناخ، وكذلك تولي مسؤولية التنسيق بين جميع الجهات المشاركة في الإعداد للمؤتمر المتمثلية في الوزارات المعنية والأمم المتحدة والشركات المنظمة.

وانطلقت فعاليات قمة المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ، أمس الأحد، في مدينة شرم الشيخ، وتستمر حتى 18 نوفمبر الحالي، بحضور 197 من قادة الدول، ومشاركة نحو 30 ألف شخص في القمة.