زاهي حواس: مؤتمر المناخ رسالة للعالم ودعاية سياحية لمصر

قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق وعالم المصريات، إن استضافة مصر لقمة مؤتمر المناخ يشكل أهمية كبيرة ويظهر للعالم أن مصر تفتح ذراعيها للعالم أجمع، وأنها بلد الأمن والأمان وأرض للسلام فحضور رؤساء من كافة أنحاء العالم دلالة على أن مصر بلد آمنة، ويبين أهمية ومكانة الرئيس عبد الفتاح السيسي وثقة العالم به، وأهمية شرم الشيخ كمقصد سياحي.

مؤتمر المناخ يسلط الضوء على مصر

وأضاف وزير الآثار الأسبق وعالم المصريات، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قمة المناخ تمثل ترويجا سياحيا ضخما وكبيرا لمصر ويزيد من حركة السياحة في مصر، فالمؤتمر يعد دعاية سياحية مجانية وله تأثير إيجابي على الحركة السياحية وزيادة عدد الوافدين إلى مصر وشرم الشيخ، لافتاً إلى أن كون مصر مستضيفة لهذه القمة على أراضيها فهو يعد نجاحا كبيرا وصلت إليه مصر، وجعلها واجهة سياحية للعالم كله وتسلط الضوء على مصر وتجهيز شرم الشيخ على أعلى مستوي لتكون مدينة حضارية تليق بمكانة مصر.

قمة المناخ بمثابة ترويج سياحي لمصر

وواصل أن شرم الشيخ لن تكون هي المستفيدة فقط من هذا الترويج بل مصر بأكملها وانتعاش حركة السياحة مجدداً في مصر.

تابع الجميع أمس افتتاح أول أيام مؤتمر قمة المناخ كوب 27، من مدينة السلام الخضراء شرم الشيخ، حيث شهد العالم أجمع قدرة مصر في القيام بنتظيم كبرى المؤتمرات واللقاءات الدولية، فمجرد إسناد استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، يعتبر نجاحًا كبيرًا، وشهادة اعتماد لمصر أنها من كبرى الدول الرائدة عالميًا، وأنهت بلد الأمن والاستقرار.

توجهت أنظار العالم إلى جمهورية مصر العربية، لتسلمها رئاسة مؤتمر قمة المناخ كوب 27، خلفًا لدولة بريطانيا، وهذا خير دليل على قدرة مصر في استقطاب 120 رئيس دولة على مستوى العالم أجمع.

واستقبل مطارا القاهرة وشرم الشيخ، قرابة 130 طائرة رئاسية، لحضور مؤتمر قمة المناخ، من أبرزهم الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز، بالإضافة إلى رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك، وأيضًا رئيسة حكومة إيطاليا، جورجيا ميلوني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أكد حضوره لمؤتمر المناخ فى مصر، حيث يلعب ماكرون دورا مهما في قمة قادة العالم.

ويعقد مؤتمر الأمم المتحدة لقمة المناخ بشكل سنوي، ويحضره قرابة 197 دولة، من أجل إيجاد حلول لمشكلات التغيرات المناخية