فوز فريق بـ«هندسة حلوان» بالميدالية الذهبية بمشروع تحويل مخلفات الطعام إلى غاز

حصل فريق أنجاد من كلية هندسة المطرية جامعة حلوان على الميدالية الذهبية بمشروع Waste To Energy في مجال الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة، وهو مشروع لتحويل مخلفات الطعام إلى غاز طبيعي الذي يعتبر مصدر متجدد للطاقة.

فريق أنجاد يحصل على درع التميز من روسيا

كما فاز الفريق بميدالية فضية بمشروع HYDRA للعلاج الطبيعي في المجال الطبي بالمسابقة الدولية يوم المخترعين بجامعة أودايانا بمدينة بالي بأندونسيا، وقد حصل فريق أنجاد على درع التميز من دولة روسيا كجائزة تكريم للفريق خلال المسابقة.

وتأتي مشاركة طلاب جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور محمد حسنين ربيع عميد كلية الهندسة بالمطرية، وتعد مسابقة يوم المخترعين بإندونيسيا هي مسابقة للشباب والغرض منها هو عرض وتقديم الاختراعات الجديدة والمبتكرة، تبادل الأفكار وتنفيذ حلول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتشجيع الطلاب والشباب على البحث والابتكار وتقديم الإبداعات العلمية.