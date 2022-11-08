اعترافات المتهمين بسرقة شقة مدينة نصر: «خططنا للجريمة من فترة»

«خططنا لسرقة الشقة من فترة وتابعنا أصحابها علشان نعرف مواعيد شغلهم أو الأوقات اللي بيكونوا فيها برة الشقة علشان نقدر نسرقها»، بهذه الكلمات اعترف المتهمان في قضية سرقة شقة سكنية بمدينة نصر خلال جلسة تحقيق من جانب النيابة العامة التي أمرت بحبسهما 4 أيام علي ذمة التحقيق.

خطة سرقة شقة مدينة نصر

وأضاف المتهمان خلال جلسة التحقيق: «قررنا إن إحنا ندخل الشقة من البلكونة عن طريق التسلق، وواحد دخل والتاني استنى تحت يراقب الطريق لحد ما نخلص خالص»، وتابع المتهمان باعترافهما أنهما سرقا مبلغ مالي وجهازي لاب توب، مع 3 هواتف محمولة، إلى جانب عدد 3 ساعات ماركات مختلفة، وأيضاً حقيبتي ظهر وحقيبة لاب توب، كما أنهما سرقا المشغولات الذهبية والفضية الموجودة داخل الشقة.

عقوبة السرقة

وشرح المحامي محمود عبدالله، لـ«الوطن»، تفاصيل عقوبة السرقة والمنتظر توقيعها على المتهمين، وذلك كما نص عليها قانون العقوبات المصري، وتحديداً المادة رقم 318، على أن من يرتكب واقعة السرقة يواجه الحبس بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ضبط عاطلين لقيامهما بسرقة شقة في مدينة نصر

وكان بلاغ قد ورد من أحد الأشخاص إلى قسم شرطة مدينة نصر ثالث يفيد باكتشافه سرقة شقته السكنية وما فيها من مبالغ مالية وأجهزة لاب توب وهواتف محمولة، إلى جانب مجموعة من المشغولات الذهبية والفضية، وتم التوصل إلى مرتكبي الواقعة من خلال استخدام التقنيات الفنية الحديثة.