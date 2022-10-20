ضبط صاحب ثلاجة مواد غذائية فاسدة ومجهولة المصدر في مدينة نصر

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسؤول عن ثلاجة للمواد الغذائية كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول في القاهرة؛ لحيازته كميات من المواد الغذائية «جبن»، منتهية الصلاحية.

وأضاف البيان الرسمي لوزارة الداخلية، أنّ المواد الغذائية كانت «جبنًا» غير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، قاصد غش جمهور المستهلكين، بطرحها في الأسواق؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.

4 آلاف طن جبن مجهول المصدر

كما عُثر بداخل الثلاجة المشار إليها على 3.922 طن جبن مختلفة الأنواع وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.

اعتراف المتهم

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها في الأسواق؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لا سيما جرائم الغش التجاري.