اعترافات المتهم بانتحال صفة موظف بنك في مدينة نصر: «بسرق أرقام الفيزا»

«كنت بحاول أقنعهم إني موظف في البنك المركزي عشان أهرب من اسم البنك، وإني عاوز بياناتهم وأرقام الفيزا بحجة إن البنك طالب تحديث لبيانات العملاء»، هكذا اعترف المتهم بانتحال صفة موظف بنك والنصب على المواطنين في مدينة نصر، أمام جهات التحقيق المعنية بعد القبض عليه من جانب أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية.

خُطة النصب على المواطنين

وأضاف المتهم خلال جلسة التحقيق أمام النيابة العامة: «كنت بتصل بالضحية على الموبايل وأقوله إني موظف في البنك ومحتاجين تعديل بيانات، وبعد ما آخد كل اللي محتاجه من بيانات بسحب أكبر مبلغ ممكن، أو أشتري أجهزة أون لاين من على الإنترنت».

التخلص من شرائح الموبايل

وأضاف المتهم بالنصب على المواطنين خلال جلسة التحقيق: «أول ما أخد البيانات من الضحية كنت بتخلص على طول من الموبايل وشريحة التليفون، عشان بعد كدة ميعرفش يوصلي تاني ولا يعرفوا عني حاجة».

القبض على المتهم

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت القبض على المتهم أول أمس الجمعة، واتضح أنه عامل وله معلومات جنائية سابقة ومقيم في محافظة المنيا، ودفع المتهم كامل المبلغ المستولى عليه، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عقوبة النصب على المواطنين

وعن عقوبة النصب على المواطنين والاحتيال عليهم لسرقة أموالهم، فنصت عليها المادة 336 من قانون العقوبات، حسبما أوضح المحامي رامي ربيع مقلد، وهي تنص على:

«يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له، ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة».