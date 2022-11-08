«حياة كريمة» تواصل حملة «طرق الأبواب» بسوهاج.. وتطلق قافلة طبية بالمنوفية

تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة في جهودها للارتقاء، وتقديم الخدمات في المحافظات والقرى النائية، إذ استمرت حملة طرق الأبواب على مدار شهر أكتوبر؛ لتطعيم كورونا بمحافظة سوهاج.

حملة طرق الأبواب

وجاءت الحملة برعاية اللواء الوزير طارق الفقي محافظ سوهاج، وبتعاون مشترك بين قسم الطب الوقائي بمديرية الصحة ومؤسسة حياة كريمة، ونجحت في تطعيم 645 ألفا و873 مواطنا من أهالي محافظة سوهاج، بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية لمؤسسة حياة كريمة عبر «فيس بوك».

ومن جهة أخرى، وفي إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، تم إطلاق قافلة طبية شاملة بتخصصات مختلفة بالكنيسة الإنجيلية بمحافظة السويس، ضمن أدوار المبادرة الرئاسية.

قافلة طبية شاملة

وأجرت القافلة فحوصات طبية والكشف في أكثر من تخصص لـ45 حالة باطنة و86 حالة عظام و175 رمد، فضلا عن عمل تحاليل لأكثر من 84 مستفيدا.

كما تم تقديم العلاج الدوائي وإجراء عمليات مياه بيضاء وجراحات طبية بالمستشفى العسكري بشبين الكوم بمحافظة المنوفية مجانا، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

وفي محافظة البحيرة بالتنسيق مع الهيئة القبطية ووزارة الصحة تم عمل عمليات مياه بيضاء وزرع عدسة وفحوصات قياس بمركز وادي نطرون ودمنهور.

وتستهدف المبادرة الرئاسية حياة كريمة، الارتقاء بمستوى المعيشة وتحسين الخدمات في المحافظات والقرى النائية، والتي تعاني ضعف الخدمات، وذلك من خلال تدشين مشروعات بنية تحتية وإنشاء المجمعات الخدمية وغيرها من المشروعات التي تحسن من مستوى المعيشة.