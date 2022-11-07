406 كشوف طبية في قافلة لـ«حياة كريمة» بالإسماعيلية

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس إن قافلة للجامعة بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة نفذت 406 كشوف طبية، وتقديم الأدوية بالمجان لأهالي قرية الفردان التابعة لمركز الإسماعيلية.

وأضاف أن القافلة تأتي ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأهالي القرى الأكثر احتياجا بالإسماعيلية.

مندور: القافلة ضمت كافة التخصصات الطبية

وقال الدكتور ناصر مندور إن القافلة في الإسماعيلية تضمنت مجموعة من التخصصات الطبية والصيدلية، بالإضافة إلى ندوات تثقيفية وصحية قدمها أساتذة كلية التمريض عن الإسعافات الأولية المنزلية للحروق والجروح والاختناق وكيفية التعامل مع الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط وآلام الروماتيزم.

وتابع أن القافلة شملت قافلة للإرشاد الزراعي نفذت زيارة ميدانية لأحد مزارع المانجو، والرد على الاستفسارات والمشاكل الزراعية التى تواجه المزارعين في محاصيل الخضر والفاكهة، مع صرف الأدوية والمبيدات الصديقة للبيئة بالمجان إلي جانب الكشف على 72 حالة بيطرية مع صرف الأدوية بالمجان للحالات المرضية.

وأشاد رئيس جامعة قناة السويس بدور أساتذة وخبراء الجامعة والدعم الذي يقدمونه لأهالي القرى الأكثر احتياجا بالإسماعيلية، مؤكدا على دور الجامعة المجتمعي، ومشاركاتها الفاعلة في المبادرات القومية والتي يأتي على رأسها مشروع القرن حياة كريمة لتنمية ودعم الأسرة المصرية، مشيرًا إلى دور البحث العلمي في تقديم الحلول لتحديات وقضايا الوطن.