«وكيل النواب»: قمة المناخ ضربة بداية لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية

وصف المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، المبادرة التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل الأزمة الروسية الأوكرانية، خلال انعقاد قمة المناخ العالمية في يومها الثاني بمدينة شرم الشيخ، بـ«التاريخية»، مطالباً المجتمع الدولي بسرعة التحرك للالتفاف حول هذه المبادرة المصرية التي لقيت ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من جميع المشاركين في هذا الحدث العالمي.

ضربة البداية لتنفيذ مبادرة الرئيس

ووجه المستشار أحمد سعد الدين، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الاثنين، التحية والتقدير للرئيس السيسي على إطلاق هذه المبادرة من أرض مدينة السلام العالمية، معتبرها بمثابة دليل قاطع على أن مصر دولة للسلام والاستقرار العالمي، وحريصة كل الحرص على إنهاء جميع الحروب والنزاعات على جميع الأصعدة الإقليمية والعربية والأفريقية والدولية.

وأعرب وكيل أول مجلس النواب عن أمله في أن تكون قمة المناخ ضربة البداية لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسي لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكداً ثقته التامة في نجاح هذه المبادرة، خاصة في ظل العلاقات التاريخية والاستراتيجية لمصر بمختلف دول العالم.

كلمة الرئيس في قمة المناخ

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد قال خلال كلمته بقمة المناخ «نحن كدول اقتصادها مش قوي، عانت كثير جدا من تبعات أزمة كورونا سنتين وتحملناها، والآن نعاني أيضا من هذه الحرب، مش بتكلم هنا علشان بنعاني منها في بلادنا، ولكن العالم كله يعاني من هذه الحرب، وبنادي باسمكم واسمى أن سمحتولي بكده فلتتوقف هذه الحرب الروسية الأوكرانية».