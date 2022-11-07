شراكات مصرية في مجال الاقتصاد الأخضر مع دول كبرى.. منها بريطانيا وأمريكا

وقعت مصر عددا من الاتفاقيات في مجالات مختلفة خاصة في مجال الاقتصاد الأخضر من شأنهما تمهيد الطريق أمام زيادة تعميق وتوثيق التعاون بين مصر والدول الكبرى في مجال الطاقة والاقتصاد الأخضر، كان آخرها التعاون بين ألمانيا ومصر في مجال الطاقة، حيث يستهدف توسيع قاعدة التبادل العلمي والبنية التحتية وتجارة الغاز الطبيعي المسال.

أما بالنسبة لإعلان النوايا الثاني، فإن كلا البلدين يريدان من خلاله التأكيد على طموحاتهما في مجال حماية المناخ، مع وضع أساس للتشارك في إنشاء قطاع لإنتاج ونقل الهيدروچين الأخضر بصورة مستدامة.

ومن خلال التعاون بين مصر وألمانيا فإن هناك دور كبير تقوم به مصر من خلال توريد الغاز المسال كحل مؤقت ومن خلال الهيدروچين الأخضر بصفة خاصة كخطوة مستدامة وصولا إلى التحول إلى الطاقة الخضراء، وفقا لما أعلنته وزارة البترول.

ويرجع تاريخ التعاون بين ألمانيا ومصر في مجال الطاقة إلى سنوات طويلة، واستنادا إلى إعلاني النوايا الذين تم توقيعهما فإنه لن يكون في مقدورنا رفع كفاءة القدرات الإنتاجية والتخزينية والتصديرية في مجال الغاز الطبيعي المسال والهيدروچين الأخضر فحسب، بل وكذلك خلق فرص عمل جديدة وتبادل الخبرات الفنية التقنية، وهذا من شأنه أن يعزز على المدى الطويل من النشاط الاستثماري والبحث العلمي والنمو الاقتصادي، ويساهم في مزيد من التعميق للعلاقات الاقتصادية الوثيقة بين البلدين.

التعاون المصري مع بريطانيا

اما التعاون المصري مع بريطانية، فيمثل في العديد من المشروعات الخضراء، حيث تم الاتفاق على التعاون في مجالات الصحة والتعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرقمنة والشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة والتعليم والتدريب المهني وسلاسل القيمة، وكافة المجالات ذات الأولوية، وفقا لما أعلنته وزارة التعاون الدولي

وهناك تعاون كبير حول إصدار أول سندات خضراء في مصر والتي كانت أيضًا الأولى من نوعها في المنطقة خلال عام 2020 كان من بورصة لندن للأوراق المالية، كما قدمت المملكة المتحدة أكثر من 50 مليون جنيه إسترليني خلال الفترة ما بين عامي 2016 و 2020 لدعم التنمية الشاملة والمستدامة في مصر.

وتسعى مصر للعمل عن كثب مع المملكة المتحدة لاستكمال طريق العمل المناخي من خلال تنظيم الدورة السابعة والعشرين من قمة المناخ، وتنسيق الجهود فيما يتعلق بحشد التمويلات الميسرة التي تعزز نمو القطاع الخاص وتحفز مشاركته في جهود التنمية.

التعاون المصري مع الولايات المتحدة الأمريكية

وعن التعاون المصري مع الولايات المتحدة الامريكية، فإن هناك تعاون حكومي على اعلي مستوى، خصوصا في فيما يتعلق بالمناخ والاقتصاد الأخضر ورؤيتها للاقتصاد المصري والعلاقات المصرية الأمريكية، حيث تم الاتفاق على التعاون في حوالى 40 شركة تدرس الفرص المتاحة مع الحكومة في مجال الطاقة والاقتصاد الأخضر، وكذلك مع القطاع الخاص حيث تم بالفعل توقيع اتفاقيتين.