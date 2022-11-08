من هو الوكيل الدائم في المصالح الحكومية وأهم اختصاصاته؟

استحدث قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية الصادرة في مايو 2017، في مادتها رقم «60»، منصب «الوكيل الدائم» بالمصالح الحكومية، وله صلاحيات كبيرة وعليا، حيث تكون وظيفته معاونا للوزير في السلطة المختصة.

مهام الوكيل الدائم.. يعاون الوزير في مباشرة اختصاصاته

ويتولى الوكيل الدائم معاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته، وضمان الاستقرار التنظيمي والمؤسسي للوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها، ورفع مستوى كفاءة تنفيذ سياستها، وضمان استمرارية البرامج والمشروعات والخطط، ومتابعتها تحت إشراف الوزير.

ومن أهم مهام الوكيل الدائم ما يلي :

1- الإشراف على وضع خطط وبرامج عمل الوزارة، ووضع خطط عمل تستهدف زيادة كفاءة العمل وترشيد الإنفاق.

2- الإشراف على تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة وتحسين جودتها.

3- الإشراف على التقسيمات التنظيمية التي يصدر بها قرار من الوزير.

ترشيح القيادات الحاصلين على أعلى الدرجات

وترشح لجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، الحاصلين على أعلى الدرجات في هذه المعايير وفقا للترتيب النهائي، بما لا يجاوز عددهم 3 على الأقل، وألا تقل درجة المرشح في كل معيار عن 70% من إجمالي الدرجة المخصصة لهذا المعيار، ويعرض الأمر على الوزير ليختار من بينهم، ويصدر قرار التعيين من رئيس الجمهورية أو من يفوضه لمدة أقصاها 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

على أن تقوم اللجنة بتقييم المتقدمين المستوفين لشروط شغل وظيفة وكيل الوزارة الدائم المحددة ببطاقة وصفها.

كما نصت المادة «61» من اللائحة التنفيذية، لـ قانون الخدمة المدنية على ضرورة إعلان الوزارة عن وظيفة وكيل الدائم الخالية أو المتوقع خلوها خلال 6 أشهر، على أن يتضمن الإعلان وصفا موجزا للوظيفة والشروط والقدرات اللازمة لشغلها، والمدة المحددة لتلقي الطلبات، والجهة التي يتقدم إليها، على ألا تقل مدة الإعلان وتلقي الطلبات عن شهر.