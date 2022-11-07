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أمينة تعلن وفاة عمتها بعد 10 أيام من رحيل شقيقها

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محمود الرفاعى
04:46 م | الإثنين 07 نوفمبر 2022
أمينة

أمينة

أعلنت الفنانة أمينة الفخراني، وفاة عمتها بشوات الفخراني، وذلك بعد 10 أيام من ورحيل شقيقها.

أمينة: مع السلامة يا كبيرة 

وكتبت أمينة، منشورًا عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام قالت فيه: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت عمتي الكبيرة بشوات الفخراني، مع السلامة يا كبيرة زي ما كنت بقولك حصلتي ابن أخوكي حبيبك حزنتي عليه يا غالية».

وفاة شقيق أمينة 

وكان شقيق الفنانة أمينة، رحل عن دنيانا منذ أيام، وأعلنت أمينة وفاته عبر صفحاتها الرسمية.

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بقلم محمود الرفاعى