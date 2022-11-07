أمينة تعلن وفاة عمتها بعد 10 أيام من رحيل شقيقها

أعلنت الفنانة أمينة الفخراني، وفاة عمتها بشوات الفخراني، وذلك بعد 10 أيام من ورحيل شقيقها.

أمينة: مع السلامة يا كبيرة

وكتبت أمينة، منشورًا عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام قالت فيه: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت عمتي الكبيرة بشوات الفخراني، مع السلامة يا كبيرة زي ما كنت بقولك حصلتي ابن أخوكي حبيبك حزنتي عليه يا غالية».

وفاة شقيق أمينة

وكان شقيق الفنانة أمينة، رحل عن دنيانا منذ أيام، وأعلنت أمينة وفاته عبر صفحاتها الرسمية.