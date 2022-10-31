أمينة خليل تدخل السباق الرمضاني 2023 بمسلسل اجتماعي

كشفت الفنانة أمينة خليل، عن تعاقدها للمشاركة في عمل درامي، ضمن ماراثون الرمضاني المقبل 2023، ومن المقرر ان تبدأ تصوير مشاهدها خلال الأيام المقبلة، عقب الاستقرار على باقي نجوم العمل والانتهاء من كتابة السيناريو.

أمينة خليل تشارك في دراما رمضان 2023

وقالت أمينة خليل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّ العمل اجتماعي تشويقي، ولا ينتمي للكوميديا، رافضة الإفصاح عن باقي تفاصيل المسلسل احترامًا للجهة المنتجة.

وكانت أمينة خليل حققت نجاح كبير من خلال مشاركتها في السباق الرمضان الماضي 2022، بمسلسل «العائدون»، والتي كانت تدور أحداثه حول محاولات المخابرات المصرية التصدي للإرهاب متمثلًا في داعش، إذ يقوم العاملون بالمخابرات من ضباط وخبراء اتصال وعملاء سريين كلٌ بدوره في عمليات تهدف إلى حماية الوطن والقضاء على الإرهاب.

أبطال مسلسل «العائدون»

وشارك في بطولة مسلسل «العائدون»، أمير كرارة، وأمينة خليل، ومحمد فراج، ومحمود عبدالمغني، وهاني رمزي، ومحمد ممدوح، وصالح عبدالنبي، وهاجر الشرنوبي، وصبري عبدالمنعم، ومحمد عادل ميدو، وأحمد الأحمد، ورشا بلال، ومن تأليف باهر دويدار، ومن إخراج أحمد نادر جلال.