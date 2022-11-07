نجاحات شباب البرنامج الرئاسي في تنظيم الأحداث «برة وجوة».. وقمة المناخ درة التاج

شباب مفعم بالحيوية، اسم بلده يشعل الحماس بداخله، يغمره الشعور بالمسؤولية تجاهها، لما لا وهم شباب البرنامج الرئاسي، الذين يعملون فيبهر صنع أيديهم العالم، وأثبتوا أكثر من مرة أنهم جديرين بثقة الدولة بهم، لذا كلفهم الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراءات الإعداد والتنظيم للقمة، من خلال تكوين مجموعات من شباب مصر والعالم للمشاركة الفورية، وذلك خلال كلمته في الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة.

جهود كبيرة بذلها شباب البرنامج الرئاسي، في تنظيم قمة المناخ COP27، فظهر الحضور بأماكنهم داخل قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ، فضلًا عن إرشاد الحضور لكل ما يسألون عنه، ورغم ازدحام المؤتمر بحضور 197 من قادة ورؤساء العالم و30 ألف مشارك بالقمة، إلا أنهم أثبتوا جدرتهم من جديد في تنظيم الأحداث الكبرى.

تنظيم منتدى شباب العالم بنسخة الأربعة

لم يكن مؤتمر المناخ أولى الأحداث العالمية التي ينظمها شباب البرنامج الرئاسي، لكنهم نظموا منتدى شباب العالم بنسخه الأربعة الماضية، وخرجوا بها في أفضل شكل ممكن، صفق له العالم وأثار إعجاب الجميع.

وتمكن هؤلاء الشباب من إدارة كل فنادق مدينة شرم الشيخ التي تستضيف ضيوف القمة، وتسهيل الإجراءات بانتشارهم في أكثر من 100 فندق داخل المدينة، فضلًا عن الإدارة والإشراف على تنفيذ الفعاليات داخل المنطقة الخضراء، بالإضافة إلى عملية الربط والتنسيق بين كل الجهات والوزارات المختلفة (وزارة الخارجية - وزارة التضامن - وزارة البيئة - وزارة النقل - وزارة الكهرباء) بالإضافة إلى الشركات المنفذة للأعمال الإنشائية واللوجيستية وغيرها من الأعمال اللازمة.

خبرات شباب البرنامج الرئاسي

عمل هؤلاء الشباب على توظيف الخبرات المتراكمة التي اكتسبوها كأعضاء البرنامج الرئاسي ومشاركتهم شاركوا في إدارة وتنظيم النسخ الأربعة السابقة من منتدى شباب العالم، ومشاركتهم في تنظيم العديد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية الكبرى التي استضافتها مصر، من أجل إخراج COP27 في أبهى صورة، وهو ما تمكنوا منه اليوم.

ويتملك الفريق خبرات تنظيمية محلية ودولية، حيث نجح شباب البرنامج الرئاسي في تنظيم أكثر من 25 مؤتمر واحتفالية محلية مثل «المؤتمرات الوطنية للشباب وإفطار الأسرة المصرية واحتفالية حياة كريمة باستاد القاهرة، والزيارات الرئاسية لقرى حياة كريمة، والمؤتمر الاقتصادي 2022، ملتقى ومعرض الصناعات الدولي الأول 2022»، وكذلك تنظيم أكثر من 15 حدث دولي داخل مصر وخارجها، مثل منتدى شباب العالم بنسخه الأربعة الماضية، مؤتمرات الكوميسا، تنظيم عددًا من المؤتمرات بواشنطن على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر 2019 بالإضافة إلى تنظيم مؤتمرات لمنتدى شباب العالم في دولة ألمانيا وسويسرا.