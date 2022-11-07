ندعوكم لوقف الحرب.. رسائل الرئيس السيسي في كلمته بقمة المناخ

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، أمام الحضور في مقر انعقاد قمة المناخ COP27، في مدينة شرم الشيخ، والذي انطلقت فعالياته، أمس، في مدينة شرم الشيخ، وتستمر حتى 18 نوفمبر الحالي، بحضور 197 من قادة الدول، ومشاركة نحو 30 ألف شخص في القمة.

وجاءت رسائل الرئيس السيسي كالتالي:

- نرحب بكل وفود العالم في مصر.

- أود أن تعتبروا مصر بلدا ثانيا لكم.

- مصر تهتم بالعمل مع الجميع لتعزيز التعاون في شتى المجالات.

- نجتمع اليوم للتباحث بشأن المناخ أحد أخطر القضايا العالمية.

- تغير المناخ من أكثر القضايا إلحاحًا.

- مواجهة تغير المناخ توفر بيئة أفضل.

- التغير المناخي من أخطر قضايا القرن.

- تحديات المناخ تزداد يومًا بعد يوم والإرادة أساس تعزيز عمل المناخ.

- يجب إنهاء معاناة تغير المناخ الذي يخلف ضحايا وخسائر كبيرة.

- يجب تنفيذ اتفاق باريس بشكل فعال.

- تتعين العمل على تنمية مواردنا واستثمارها.

- شعوبنا باتت أكثر دراية بحجم التحدي وتنتظر تنفيذ تعهداتنا المناخية.

- الكوارث المناخية تتسارع وتيرتها على نحو غير مسبوق في شتى أنحاء كوكبنا.

- حرصنا على تسمية هذه القمة للمناخ «قمة التنفيذ»، والدول النامية تعاني أكثر من غيرها.

- اتخذنا خطوات وطنية تجاه تغير المناخ، ونعمل على التوسع في الاقتصاد الأخضر.

- نحن نعاني من الحرب أرجوكم أوقفوها.

- نحن كدول فقيرة اقتصاديا ننادي بأن تتوقف هذه الحرب.

- مستعدون لفعل أي شىء لإيقاف هذه الحرب.