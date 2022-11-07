رئيس جامعة كفر الشيخ: مؤتمر المناخ يعزز دور مصر الرائد

هنا الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بانطلاق مؤتمر المناخ Cop27، بحضور أكثر من 40 ألف مشارك، ومشاركة رسمية من 197 دولة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن التغير المناخي، إلى جانب نشطاء المناخ وممثلي المجتمع المدني والرؤساء التنفيذيين، ويستمر حتى يوم 18 نوفمبر الحالي، بمدينة شرم الشيخ.

الدور الرائد لمؤتمر المناخ

بينما أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تؤمن بأهمية التعامل بجدية مع هذه المتغيرات المناخية، من خلال عدة محاور، تشمل تقليل أي تأثير سلبي للأنشطة داخل الجامعة على المناخ، والتعامل بإيجابية مع تأثيرات تغير المناخ، والمساهمة بفعالية في تحسين البيئة لمواجهة التغيرات المناخية.

زيادة المسطحات الخضراء التقنية

أشار إلى سعي إدارة الجامعة، إلى إبراز دورها في تطوير التقنيات التكنولوجية، وتعزيز الابتكار في مجال التغيرات المناخية، لافتا إلى أن الجامعة تسعى جاهدة للمحافظة على استدامة الموارد الطبيعية، من خلال إطلاق عدة مبادرات لترشيد الاستهلاك.

وأوضح «دسوقي»، أن الجامعة لها تصنيف متميز ضمن الجامعات العالمية الخضراء صديقة البيئة، فضلاً عن تشجيع أعضاء هيئة التدريس والباحثين على التقدم بمشروعات بحثية قابلة للتطبيق في مجال الحد من تأثيرات تغيرات المناخ، وذلك في إطار اهتمام الجامعة بقضية المناخ، والمساهمة في تنفيذ الهدف الخامس من الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050 التي تركز على تعزيز البحث العلمي وإدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا للتخفيف من آثار تغير المناخ.