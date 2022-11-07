أماكن سقوط الأمطار غدا بالمحافظات.. بينها الغربية والدقهلية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات بنسبة 50%، موضحة أن طقس الغد غائم جزئيا مع نشاط لحركة الرياح، على أن يكون لطيف نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وكشفت توقعات الأرصاد أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات، مؤكدة وجود هطول أمطار خفيفة في القاهرة بنسبة 20%، مع طقس لطيف مائل إلى البرودة غائم جزئيا.

فيما تتعرض محافظات جنوب الوجه البحري «الغربية، الدقهلية، القليوبية، المنوفية، الشرقية»، لسقوط نسبة أمطار تصل إلى 30% على فترات متفاوتة، كما تتعرض محافظات «بورسعيد، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، ورفح بجنوب سيناء» إلى سقوط أمطار متوسطة تصل إلى 40% تقريبا على مدار اليوم.

نشاط للرياح في عدة محافظات

كما تشهد محافظات «مطروح، السلوم، وسط سيناء» إلى سقوط أمطار متوسطة تصل إلى 50% مع نشاط لحركة الرياح، فيما تنعدم فرص سقوط الأمطار في «بني سويف، قنا، سوهاج، المنيا، الأقصر، قنا، جنوب سيناء، البحر الأحمر»، وذلك طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.