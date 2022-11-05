أماكن سقوط الأمطار غدا بالمحافظات.. تصل نسبتها إلى 30%

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم السبت، أماكن سقوط الأمطار غدا بالمحافظات، وذلك وسط ترقب المواطنين لمعرفة تلك الأماكن لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للتعامل مع حالة الطقس، حيث أنه من المتوقع تعرض عدد من المحافظات إلى سقوط أمطار مع نشاط لحركة الرمال المثيرة.

أماكن سقوط الأمطار غدا بالمحافظات

وتستعرض «الوطن»، أماكن سقوط الأمطار غدا بالمحافظات طبقا لآخر تحديث لبيان هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس، حيث أشار البيان إلى سقوط أمطار في محافظات السواحل الشمالية الغربية وهي «مطروح، والسلوك»، وذلك بنسبة 30% مع طقس غائم جزئيا، ونشاط لحركة الرمال.

فيما جاءت توقعات سقوط الأمطار يوم الاثنين 7 نوفمبر بنسبة 40% تقريبا، وذلك على مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وذلك على فترات متباعدة.

أماكن سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة بالمحافظات

فيما يشهد طقس يوم الثلاثاء 8 نوفمبر من الشهر الجاري سقوط أمطار بنسبة 30% على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري أيضا مع نشاط لحركة الرياح.

يذكر أن المحافظات شهدت استعدادات مكثفة قبل بداية موسم الشتاء، حيث جرى تطهير بالوعات الصرف الصحي ومجرى مياه الأمطار بمحافظة مطروح، ووجهت الجهات المعنية في المحافظات بمراجعة أعمال الصيانة لأعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية؛ حفاظا على سلامة المواطنين من وقوع الحوادث أثناء سقوط الأمطار ونشاط الرياح.