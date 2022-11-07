نجوم الفن يواسون أمينة لوفاة عمتها بعد أيام من رحيل شقيقها: ربنا يصبر قلبك

حرص عدد كبير من نجوم الفن، على مواساة الفنانة أمينة، لوفاة عمتها بعد أيام قليلة من وفاة شقيقها أنور، إذ علق عدد من الجمهور والفنانين على منشور إعلان وفاة عمتها.

وجاءت تعليقات نجوم الفن كالتالي:

قالت منة فضالي: «البقاء لله حبيبتي ربنا يعينك ويصبرك، وقالت ياسمين نيازي ربنا يرحمها ويقويكي على الوجع، ويهون على قلبك اللهم أمين يارب، وعلقت الإعلامية مروة صبري، ربنا يرحمها ويغفر لها، ويسكنها فسيح جناته ويصبرك حبيبتي»

أمينة تعلن وفاة عمتها

أعلنت المطربة أمينة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، وفاة عمتها بعد أيام من وفاة شقيقها أنور.

وكتبت أمينة قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت عمتي، توفيت الكبيرة بشوات الفخراني، نتي ياعمتي جيتي في وفاة أنور أخويا وماكونتش عايزة تمشي وقررتي تباتي، وبعدين غيرتي رأيك، مع السلامة يا كبيرة، زي ما كنت بقولك حصلتي بن أخوكي حبيبك حزنتي عليه يا غالية».

وفاة شقيق أمينة

أعلنت الفنانة أمينة في 27 أكتوبر الماضي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وفاة شقيقها الذي نعته بكلمات مؤثرة. وكتبت قائلة: «أخويا مات.. أخويا أنور مات.. الغلبان مات.. اللي في حاله مات».