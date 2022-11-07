ولي العهد الكويتي: نؤكد التزامنا بالمبادرات الدولية المعنية بالبيئة

قال الأمير مشعل الصباح، ولي عهد دولة الكويت، إن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر نقطة تحول كبيرة للمنطقة في العمل المناخي وأساسا للتعاون الإقليمي في مكافحة آثار تغيير المناخ وهو ما يعبِّر عن الرغبة الصادقة لدولنا الإقليمية في تنفيذ بنود اتفاق باريس للمناخ وتحقيق أهداف ومؤشرات التنمية المستدامة 2030.

وأضاف «الصباح»، خلال كلمته في فعاليات انطلاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر على هامش قمة المناخ «COP27» في شرم الشيخ، أن دولة الكويت تؤكد التزامها بالقرارات والمبادرات الخليجية والإقليمية والدولية المعنية بالبيئة، وتضمَّنت رؤية كويت جديدة 2035 ركيزة أساسية محورها بيئة معيشية مستدامة تسعى من خلالها إلى تحقيق الاستدامة البيئية، والوفاء بتعهداتها البيئية أمام المجتمع الدولي.

الكويت ملتزمة أيضا بكل معايير التعاون مع الأمم المتحدة

وأشار إلى أن الكويت ملتزمة أيضا بكل معايير التعاون مع الأمم المتحدة في تنفيذ مشاريعها البيئية المخصص لها، وفي هذا الصدد لقد شرعت الكويت في تنفيذ عدد من المشاريع، مثل مشروع الوقود البيئي ومصفاة الزور العالمية ومشروع مناولة الكبريت ومشروع خط الغاز الخامس.

ولفت إلى أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بإشراف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، تحقق الكثير من التطلعات البيئية على المستويين الإقليمي والدولي من خلال العمل برؤية موحدة، فضلا عن الفوائد المرجوة منها على المستوى الوطني.

وتابع: «تجدد الكويت تأكيدها على سعيها الدؤوب للقيام بمشاريع واعدة من خلال هذه المبادرة لزيادة المسطحات الخضراء والتشجير وزيادة الغطاء النباتي وإقامة المحميات الطبيعية والاهتمام بالسياحة البيئية».