رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مقدمة حفل افتتاح قمة المناخ: سعيدة بتمثيل بلدي واختياري شرف لي

كتب:

رضوى هاشم
04:28 م | الإثنين 07 نوفمبر 2022
مقدمة الحفل

مقدمة الحفل

قالت ناردين فرج، مقدمة حفل افتتاح القمة الرئاسية لمؤتمر المناخ، إنها سعيدة جدا بتمثيل بلدها اليوم وتقديم هذا الحدث المهم الذي يعتبر أكبر مؤتمر لاتفاقية أممية في العالم.

لم نرَ النوم منذ وصولنا قبل خمسة أيام حتى نكون على قدر هذا الحدث

وأضافت فرج، في تصريحات لـ«الوطن»، أن «نتيجة اليوم هي نتاج جهد فريق كامل واصل الليل والنهار، وحرفيا لم نرَ النوم منذ وصولنا قبل خمسة أيام حتى نكون على قدر هذا الحدث والثقة التي وضعت فينا».

واختتمت فرج «أتمنى أن يعمل قادة العالم معا للتنفيذ فلا وقت للكلام يجب أن ننظر بشكل جدي لقضية المناخ فلا وقت لنضيعه».

اقرأ المزيد:

بعد حديث الرئيس عن زيادة وعي المواطن بقضايا البيئة.. أستاذ بجامعة القاهرة: ثقافة جديدة

ناشطة أوغندية.. من هي ليا ناموجيرا التي ظهرت في مؤتمر المناخ اليوم؟

السفير صلاح حليمة: الرئيس السيسي عبر عن معاناة أفريقيا في مؤتمر المناخ

مرشد سياحي: مؤتمر المناخ خير ترويج للمعالم المصرية

ممثلة دولة الكاريبي في مؤتمر المناخ تشيد بجهود مصر في تنظيم القمة

وكالة الأنباء الأردنية: الملك عبدالله سيلقي كلمة أمام مؤتمر المناخ
بقلم رضوى هاشم

محررة صحفية متخصصة في قضايا البيئة والآثار والثقافة، حصلت على عدد من الجوائز في البيئة والثقافة منها جائزة منتدى القاهرة للتغيرات المناخية ونوال عمر للصحافة الأنسانية.