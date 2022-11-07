مقدمة حفل افتتاح قمة المناخ: سعيدة بتمثيل بلدي واختياري شرف لي

قالت ناردين فرج، مقدمة حفل افتتاح القمة الرئاسية لمؤتمر المناخ، إنها سعيدة جدا بتمثيل بلدها اليوم وتقديم هذا الحدث المهم الذي يعتبر أكبر مؤتمر لاتفاقية أممية في العالم.

لم نرَ النوم منذ وصولنا قبل خمسة أيام حتى نكون على قدر هذا الحدث

وأضافت فرج، في تصريحات لـ«الوطن»، أن «نتيجة اليوم هي نتاج جهد فريق كامل واصل الليل والنهار، وحرفيا لم نرَ النوم منذ وصولنا قبل خمسة أيام حتى نكون على قدر هذا الحدث والثقة التي وضعت فينا».

واختتمت فرج «أتمنى أن يعمل قادة العالم معا للتنفيذ فلا وقت للكلام يجب أن ننظر بشكل جدي لقضية المناخ فلا وقت لنضيعه».