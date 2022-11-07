جهود شباب البرنامج الرئاسي سر نجاح قمة المناخ.. «1800 خريج في 42 تخصصا علميا»

جهود كبيرة بذلها شباب البرنامج الرئاسي، في تنظيم قمة المناخ COP27، بعد ثقة الرئيس السيسي، والقيادة السياسة بهم، وتكليفهم بتنظيم المؤتمر الدولي، بعد العديد من الخبرات التي اكتسبها هؤلاء الشباب خلال 7 سنوات، بدأت مع إعلان عام 2016 عامًا للشباب.

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن شباب البرنامج الرئاسي، والقدرات التنظيمية والخبرات السابقة لهم، بعد جهودهم الكبيرة في تنظيم مؤتمر المناخ.

القدرة البشرية

يتكون قوام شباب البرنامج الرئاسي من 1800 شاب وفتاة تتراوح أعمارهم من 22 إلى 37 عامًا، يمثلون 42 تخصصا أكاديميا متنوع، وغالبيتهم من حملة الدراسات العليا.

خبرات شخصية

يتمكن الفريق في تحقيق تواصل بأكثر من 13 لغة منها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والروسية والبرتغالية والتركية والصينية والروسية والإسبانية والإيطالية والعبرية والمجرية والتشيكية والكورية.

خبرات تنظيمية

يمتلك الفريق خبرات تنظيمية محلية ودولية، إذ نجح شباب البرنامج الرئاسي في تنظيم أكثر من 25 مؤتمرا واحتفالية محلية، وأكثر من 15 حدثا دوليا.

فعاليات نظمها شباب المؤتمر الرئاسي

المؤتمرات الوطنية للشباب وإفطار الأسرة المصرية واحتفالية حياة كريمة باستاد القاهرة، والزيارات الرئاسية لقرى حياة كريمة، والمؤتمر الاقتصادي 2022، ملتقى ومعرض الصناعات الدولي الأول 2022، وكذلك تنظيم أكثر من 15 حدثا دوليا داخل مصر وخارجها، مثل منتدى شباب العالم بنسخته الأربعة، مؤتمرات الكوميسا، وتنظيم عدد من المؤتمرات بواشنطن على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر 2019، مع تنظيم مؤتمرات لمنتدى شباب العالم في دولة ألمانيا وسويسرا.

أفكار حديثة

نجح شباب البرنامج الرئاسي في تصميم منظومة متابعة إلكترونية لجميع المنظمين، ولتسهيل عملية الإدارة اللوجيستية، ما يضمن عملية استقرار المتابعة والتوجيه والتدخل السريع في الأزمات.

قدرة إنتاج وإدارة المحتوى

- القدرة على إعداد الدراسات المتكاملة للأحداث والفعاليات

- إعداد مخطط الجلسات من حيث نوعية الجلسة ومسار الحديث طبقا لأجندة الحدث أو الفاعلية

- القدرة على إدارة الجلسات طبقا لطبيعة الموضوع والمستهدف من النقاش

قدرة التنسيق الفني «الإعلام الاعتيادي والإعلام الرقمي»

خلال 7 سنوات تمكنت اللجنة المنظمة من تطوير منظومة التعامل مع الإعلام، فيما يتعلق ببث الحدث أو الفعالية بالشكل الأمثل الذي يضمن تحقيق الاتصال الناجح مع الجمهور.

منظومة الإدارة والتشغيل

استطاعت اللجنة المنظمة تطوير قدرة إدارة الحضور لتقديم منظومة 360 تبدأ من الإعلان عن للحدث حتى مغادرة الحضور.

بلغ عدد الحضور الذي يتم التعامل معهم خلال الفعالية الواحدة إلى أكثر من 13000 بمتوسط عدد 640 عملية في الوقت ذاته.

منظومة التعامل مع الطوارئ والأزمات

طورت اللجنة المنظمة فرعية إدارة الطوارئ والأزمات حيث تمكنت من ثقل خبرات فريق العمل المتخصص من خلال الدورات التخصصية، إلى جانب المشاركة في العمل الميداني بغرف عمليات الفاعليات المختلفة وغرفة عمليات حياة كريمة.

قدرات فريق الطوارئ والأزمات

فريق الطوارئ والأزمات لديه القدرة على التواصل الفوري مع الجهات المعنية لتقليل زمن رد الفعل، والذي نجح للوصل في منتدى شباب العالم 2021 إلى 3 دقائق كوقت قياسي للحالات الصحية و 5 دقائق للحالات الإدارية واللوجستية.