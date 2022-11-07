المخرج عمر عبدالعزيز يجري جراحة خطيرة في عينه (صورة)

أجرى المخرج عمر عبدالعزيز جراحة في عينه اليمنى، اليوم، حسبما أعلن عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ونشر عمر عبدالعزيز صورة له بعد العملية، وعلق عليها بقوله: «كل الشكر والتقدير للطبيب الذي أنقذ عيني من الانفصال الشبكي».

وحرص عدد من أصدقاء عمر عبدالعزيز على الدعاء له بالشفاء العاجل، متمنين تجاوزه لهذه الأزمة الصحية بسلام.

عمر عبدالعزيز يشارك في مهرجان الإسكندرية

وحرص المخرج عمر عبدالعزيز على حضور فعاليات الدورة الـ 38 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط التي أقيمت، الشهر الماضي، بمحافظة الإسكندرية، وذلك لحضور لحظة تكريم شقيقه المخرج محمد عبد العزيز الذي تسلم درع تكريمه في حفل الافتتاح بحضور الرئيس الشرفي للمهرجان محمود حميدة التي حملت الدورة اسمه، والناقد الأمير أباظة، رئيس المهرجان.

عمر عبدالعزيز سعيد بتكريم شقيقه

وأعرب عمر عبدالعزيز عن سعادته البالغة إزاء تكريم شقيقه المخرج محمد عبدالعزيز، مؤكداً أن الأخير يستحق التكريم كونه أثرى السينما بالعديد من الأعمال الناجحة التي ما زال تحظى باهتمام ومتابعة الجمهور المصري والعربي أينما عرضت.

وفي سياق مختلف، أكد المخرج عمر عبدالعزيز توقف تحضيرات الجزء الثاني من فيلم "يارب ولد" الذي سبق وأعلن عنه، مؤكداً أن السبب يعود إلى وفاة النجم سمير غانم وزوجته النجمة دلال عبدالعزيز، حيث قرر إلغاء العمل على هذا المشروع والتركيز في مشاريع فنية جديدة خلال الفترة المقبلة