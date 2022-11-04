فعاليات أوبرا الإسكندرية في نوفمبر 2022 بعد ختام مهرجان الموسيقى العربية

تقدم أوبرا الإسكندرية عقب ختام حفلات مهرجان الموسيقى العربية، الذي نظمته وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية في الفترة من 20 أكتوبر، حتى 3 نوفمبر الجاري، برنامجًا فنيًا متنوعًا وثريًا، يتضمن العديد من الحفلات الغناء والموسيقى ، فضلا عن الورش الفنية والندوات الثقافية وغيرها من الاحتفالات الدولية.

فعاليات أوبرا الإسكندرية في نوفمبر

يوم السبت 5 نوفمبر:

حفل أوركسترا البرازيل مجانا في الواحدة ظهرا

الاحد 6 نوفمبر:

ورشة عمل لمحبي الرقص مجانا - 2 ظهرا

الاثنين 7 نوفمبر:

حفل فلامنكو- سفارا أسبانيا مجانا

الجمعة 11 نوفمبر:

فرقة أوبرا الأسكندرية

الاربعاء والخميس 16 و17 نوفمبر:

فرقة الرقص الحديث - عرض شهرزاد يقدم على مدار يومين.

عرض «شهرزاد لريمسكى كورساكوف» من إخراج، المخرج اللبناني ومؤسس الفرقة وليد عوني، ومعه أوركسترا الأوبرا بقيادة المايسترو أحمد فرج.

السبت 19 نوفمبر:

صالون الأطفال و اللغة العربية 7 مساء

الأحد 20 نوفمبر :

حفل مركز تنمية المواهب

الاثنين 21 نوفمبر:

صالون ثقافي مجانا

الثلاثاء 22 نوفمبر:

كورال أطفال أوبرا الإسكندرية

الأربعاء 23 نوفمبر: أوركسترا الأنامل الصغيرة - قيادة راجي المقدم.

الخميس 24 نوفمبر:

حفل فرقة أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية

الجمعة 25 نوفمبر:

فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي

السبت 26 نوفمبر:

نادي السينما مجانا

الأحد 27 نوفمبر:

الاحتفال بذكرى مرور 75 عاما على افتتاح قنصلية لبنان - العيد الماسي

يشار إلى أن فعاليات الدورة الـ31 من مهرجان الموسيقى العربية استمرت في الفترة من 20 أكتور حتى 3 نوفمبر ، على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة «النافورة»، و«الصغير»، و«معهد الموسيقى العربية»، فضلا عن مسرح «الجمهورية»، وكذلك مسرح سيد درویش بالإسكندرية، وأوبرا دمنهور.