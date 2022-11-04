فعاليات أوبرا الإسكندرية في نوفمبر 2022 بعد ختام مهرجان الموسيقى العربية
كتب:
إلهام زيدان
03:03 ص | الجمعة 04 نوفمبر 2022
أوبرا الإسكندرية
تقدم أوبرا الإسكندرية عقب ختام حفلات مهرجان الموسيقى العربية، الذي نظمته وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية في الفترة من 20 أكتوبر، حتى 3 نوفمبر الجاري، برنامجًا فنيًا متنوعًا وثريًا، يتضمن العديد من الحفلات الغناء والموسيقى ، فضلا عن الورش الفنية والندوات الثقافية وغيرها من الاحتفالات الدولية.
فعاليات أوبرا الإسكندرية في نوفمبر
يوم السبت 5 نوفمبر:
حفل أوركسترا البرازيل مجانا في الواحدة ظهرا
الاحد 6 نوفمبر:
ورشة عمل لمحبي الرقص مجانا - 2 ظهرا
الاثنين 7 نوفمبر:
حفل فلامنكو- سفارا أسبانيا مجانا
الجمعة 11 نوفمبر:
فرقة أوبرا الأسكندرية
الاربعاء والخميس 16 و17 نوفمبر:
فرقة الرقص الحديث - عرض شهرزاد يقدم على مدار يومين.
عرض «شهرزاد لريمسكى كورساكوف» من إخراج، المخرج اللبناني ومؤسس الفرقة وليد عوني، ومعه أوركسترا الأوبرا بقيادة المايسترو أحمد فرج.
السبت 19 نوفمبر:
صالون الأطفال و اللغة العربية 7 مساء
الأحد 20 نوفمبر :
حفل مركز تنمية المواهب
الاثنين 21 نوفمبر:
صالون ثقافي مجانا
الثلاثاء 22 نوفمبر:
كورال أطفال أوبرا الإسكندرية
الأربعاء 23 نوفمبر: أوركسترا الأنامل الصغيرة - قيادة راجي المقدم.
الخميس 24 نوفمبر:
حفل فرقة أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية
الجمعة 25 نوفمبر:
فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي
السبت 26 نوفمبر:
نادي السينما مجانا
الأحد 27 نوفمبر:
الاحتفال بذكرى مرور 75 عاما على افتتاح قنصلية لبنان - العيد الماسي
يشار إلى أن فعاليات الدورة الـ31 من مهرجان الموسيقى العربية استمرت في الفترة من 20 أكتور حتى 3 نوفمبر ، على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة «النافورة»، و«الصغير»، و«معهد الموسيقى العربية»، فضلا عن مسرح «الجمهورية»، وكذلك مسرح سيد درویش بالإسكندرية، وأوبرا دمنهور.