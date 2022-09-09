المخرج عمر عبدالعزيز يعلن وفاة الفنان طارق هشام: «سنفتقدك جدا»

أعلن المخرج عمر عبدالعزيز رئيس نقابات الاتحادات الفنية، عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، وفاة الفنان والمخرج طارق هشام، بدون سرد تفاصيل كاملة.

عمر عبدالعزيز ينعى صديق الدراسة

وكتب «عبدالعزيز»، عبر حسابه الشخصي: «المخرج والصديق وزميل الدراسة طارق هشام في ذمة الله.. سنفتقدك جدا».

الفنان طارق هاشم، قدم عددا من الأفلام أبرزها «الشياطين في إجازة» عام 1973، و«المحفظة معايا» عام 1978.