رئيس التحرير

أحمد الخطيب

المخرج عمر عبدالعزيز يعلن وفاة الفنان طارق هشام: «سنفتقدك جدا»

كتب:

محمود الرفاعى
06:55 م | الجمعة 09 سبتمبر 2022
الفنان طارق هشام

الفنان طارق هشام

أعلن المخرج عمر عبدالعزيز رئيس نقابات الاتحادات الفنية، عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، وفاة الفنان والمخرج طارق هشام، بدون سرد تفاصيل كاملة.

عمر عبدالعزيز ينعى صديق الدراسة

وكتب «عبدالعزيز»، عبر حسابه الشخصي: «المخرج والصديق وزميل الدراسة طارق هشام في ذمة الله.. سنفتقدك جدا». 

الفنان طارق هاشم، قدم عددا من الأفلام أبرزها «الشياطين في إجازة» عام 1973، و«المحفظة معايا» عام 1978.

اقرأ المزيد:

وفاة الفنان المغربي نور الدين بكر بعد صراع مع المرض

مراد مكرم يكشف عن سبب وفاة الفنان أمين العسال.. أمراض وراثية كثيرة

تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة الفنان جورج الراسي: كسر في القفص الصدري

تفاصيل وفاة الفنان جورج الراسي.. حادث مروع على الحدود اللبنانية «صور»
بقلم محمود الرفاعى