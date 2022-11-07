السيسي: لم ندخر جهدا في توفير متطلبات عقد قمة المناخ تنظيميا وإجرائيا

انطلقت منذ قليل، قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر برئاسة سعودية - مصرية مشتركة، وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه على ثقة بأن جميع المشاركين في مؤتمرنا هذا العام بشرم الشيخ يكونوا بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وحجم التوقعات التي تعول مجتمعاتنا في كل مكان على الوفاء بها من خلال مخرجات هذا المؤتمر.

مخرجات عملية فعالة ترضي الطموحات

وأضاف السيسي: «من جانبنا كرئاسة مؤتمر الأطراف لم ندخر جهدًا في توفير كل المتطلبات لعقد المؤتمر تنظيميا وإجرائيًا بما يكفل أوسع مشاركة ممكنة لكل الأطراف الحكومية وغير الحكومية، كما بذلنا ولا نزال نبذل كل الجهد لتقريب وجهات النظر بشأن جميع القضايا الموضوعية الخلافية لتيسير توصل الأطراف المختلفة لنقطة التقاء وتوافق تسمح بخروج المؤتمر بمخرجات عملية فعالة ترضي الطموحات وتستجيب لتوقعات الشعوب في كل بقاع الأرض».