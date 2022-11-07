أسعار الكارت الذكي لمترو الأنفاق وكيفية شرائه.. وفر وقتك وجهدك

الزحام على محطات المترو لشراء التذاكر، يعطل العديد من الأشخاص عن قضاء مصالحهم سريعا، ويضيع لهم الوقت، خاصة من يقفون على المحطات المختلفة بشكل يومي، لذا تتيح الهيئة لقومية لمترو الأنفاق، كارت ذكي لكل الفئات، يمكن شرائه وحمله، لاستخدامه عند استقلال المحطات المختلفة.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز التفاصيل الخاصة بـ الكارت الذكي لمترو الأنفاق، وكيف يمكم شحنه وأسعاره.

الكارت الذكي لمترو الأنفاق

يمكن شراء محفظة التذاكر الكارت الذكي من محطات المترو بقيمة 25 جنيها.

ويتم استخدام الكارت الذكي من خلال شحن الكارت من شباك تذاكر المترو لتسهيل ركوب القطارات يوميا.

يمكن شحنه بأى مبلغ تريده بداية من 20 جنيها حتى 400 جنيه.

ويمكن استقلال المحطات التي تريدها عن طريق وضعه على ماكينات العبور الإلكترونية، ويتم خصم قيمة الرحلة عند الخروج من الماكينة.

يعمل ذلك الكارت على توفير الوقت والجهد بدلا من الوقوف على الشباك كل مرة.

يمكن استخدامه لأكثر من شخص.

صلاحية الكارت تمتد إلى 5 سنوات.

لا تختلف قيمة التذاكر بالكارت عن نفس قيمتها بالشباك.

أماكن الحصول على الكارت الذكي

ويمكن الحصول على محفظة الكارت الذكي من بعض محطات مترو الأنفاق، مثل رمسيس أو الشهداء ومحطة منشية الصدر وحدائق الزيتون- خط حلوان المرج، أو من خلال محطة الدقي اتجاه الجيزة، أو يمكن استخراجه من محطة حلوان أيضا.

وعند نفاذ الرصيد يمكن الذهاب إلى المحطات المذكورة أعلاه لشحنه مرة أخرى بالمبلغ الذي تريده واستخدامه عند استقلالك للمحطات المختلفة.

وفي سياق متصل، أجرت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بشركة مترو الأنفاق، استبيان للخط الأول لمترو الأنفاق «حلوان- المرج الجديدة»، والخط الثاني «شبرا الخيمة- المنيب»، لجمهور الركاب بخصوص استخدام «الكارت الذكي وأرائهم حوله، وذلك من أجل الوصول لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.