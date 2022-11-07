«مترو الأنفاق»: لم نخفف إجراءات كورونا تزامنا مع بداية فصل الشتاء

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، عن تشديد الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، داخل المحطات وعربات القطارات، تزامنا مع بدء فصل الشتاء، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب، من خلال تعقيم القطارات قبل انطلاق ساعات التشغيل، وتطهير المحطات كل ساعتين، وتعقيم وتطهير مكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، وإلزام جميع المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من كورونا.

لن نخفف إجراءات كورونا داخل محطات مترو الأنفاق

كشف أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أنه لا يوجد أى قرارات بتخفيف إجراءات فيروس كورونا داخل المحطات وعربات القطارات الفترة الحالية، مشيًرا إلى أن هناك تعليمات مشددة بضرورة تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة الفيروس، موضحا أن الإذاعة الداخلية في المحطات، تنبه يوميا على الركاب بارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات، حفاظا على أرواحهم.

50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامات داخل مترو الأنفاق

وقال «عبدالهادي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه سيتم فرض غرامات فورية قدرها 50 جنيها على أى راكب لا يرتدي الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات، إن أن جائحة فيروس كورونا لم تنتهي، وبالتالى لا يمكن بأى حال من الأحوال تخفيف الإجراءات داخل عربات القطارات والمحطات.

أوضح أن هناك غرفة عمليات مركزية بالشركة تتابع سير حركة مسير القطارات لحظة بلحظة للتأكد من انتظامها وعدم وجود أى معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل.

نشدد من إجراءاتنا ضد كورونا تزامنا مع فصل الشتاء

وأضاف «عبدالهادي»، أن شركة مترو الأنفاق جهزت ما يقرب من 20 وحدة إسعافية متنقلة بمختلف المحطات بالخطين الأول والثاني، مؤكدًا أن الشركة تشدد من إجراءاتها ضد كورونا، تزامنا مع بداية فصل الشتاء، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، منوها أن حركة مسير القطارات منتظمة ولا يوجد ما يعوق حركة القطارات.