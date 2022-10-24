مترو الأنفاق يجري استبيانًا حول استخدام الكارت الذكي لتحسين الخدمة

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، عن قيام الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة، بإجراء استبيان للخط الأول لمترو الأنفاق «حلوان - المرج الجديدة»، والخط الثاني «شبرا الخيمة - المنيب»، لجمهور الركاب بخصوص استخدام «الكارت الذكي أو محفظة التذاكر»، من أجل الوصول لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل مترو الأنفاق.

جاء ذلك بتوجيهات الفريق المهندس كامل الوزير وزير الدولة لشؤون النقل والمواصلات، وبتعليمات المهندس على الفضالى العضو المنتدب لشركة مترو الأنفاق بالعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لمستخدمي خطوط مترو الأنفاق.

كما أكدت الشركة المصرية في بيانها، أن محفظة التذاكر هي عبارة كارت ذكي يمكن شراؤه من خلال جميع مكاتب صرف التذاكر بمحطات المترو بمبلغ 25 جنيها، قيمة استخراج الكارت لأول مرة وشحنه بأي مبلغ بداية من 20 جنيها حتى 400 جنيه، ويتم خصم قيمة الرحلة عند الخروج من الماكينة وذلك بهدف التسهيل على الراكب وتوفير الوقت والجهد حيث يمكن استخدامه لأكثر من شخص، وأكدت أن صلاحية الكارت تمتد إلى 5 سنوات.

وختامًا، أكد أحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي للشركة أن العمل داخل المرفق يجري على قدم وساق لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب، مؤكدا أن الشركة لديها أكثر من وسيلة للتواصل مع مستخدمي مرفق مترو الأنفاق لاستقبال الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات على مدار ساعات التشغيل وبشكل فورى من خلال الخط الساخن 16048 وعبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب 01221116048 أو على الموقع الرسمي للشركة Cairometro.gov.eg أو من خلال أبليكيشن الموبايل مترو القاهرة باللغتين العربية والإنجليزية وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث أكد أنه يتواجد أيضا داخل عدد من محطات المترو بالخطين الأول والثاني والمحطات الرئيسية التبادلية مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والتي تستقبل كافة الشكاوى المتعلقة بكافة الجهات الحكومية وليس الشكاوى الخاصة بالمترو فقط مؤكدا على احترام المواطنين والسعي لتقديم أفضل خدمة لهم هو ما تهدف إليه إدارة مترو الأنفاق .