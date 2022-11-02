حملات في مترو الأنفاق لتوعية السيدات بالاكتشاف المبكر لعلاج سرطان الثدي

أطلقت شركة «آر إي تي بي ديف» للنقل كايرو، المسؤولة عن إدارة وتشغيل مترو الخط الأخضر الثالث، وبالتعاون مع مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، حملة توعوية بين الراكبات داخل محطات الخط الثالث للمترو، بالتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي والذي يصادف شهر أكتوبر.

ويأتي التعاون في إطار حرص شركة «آر إي تي بي ديف» على الشراكة المجتمعية والعمل الإنساني، كجزء من أهداف الشركة لتقديم أفضل سبل الراحة والأمان لركاب الخط الأخضر الثالث، من خلال توفير معلومات طبية وتثقيفية حول مرض سرطان الثدي، والأعراض المرتبطة به، وأهمية الكشف المبكر، بوجود متخصصين من مؤسسة بهية داخل المحطات.

دعم المرأة وتمكينها

وأعرب المهندس وديع بوشيحة، الرئيس التنفيذي لشركة «آر إي تي بي ديف للنقل كايرو»، عن سعادته بالتعاون مع مؤسسة بهية للقيام بـ الحملة للتوعوية، ضمن استراتيجية الشركة لدعم المرأة وتمكينها على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية، الذي يمثل الدافع الرئيسي للتعاون مع المؤسسة لدعم المرأة.

تقديم خدمة مميزة

من جانبها، صرحت دكتورة جيلان أحمد، المدير التنفيذى لمؤسسة بهية، بأنّ التوعية من أهم آليات بهية في محاربة سرطان الثدي، حيث تحرص بهية عن طريق فريق التوعية الوصول لكل سيدة في مكانها في كل شبر على أرض مصر، ما يتسق مع هذا التعاون الذي يخدم أهداف بهية في مجال التوعية، ويسمح للوصول لقطاع كبير من السيدات مرتادي الخط الثالث للمترو، مؤكدة أنّ بهية ترحب دوما بأي تعاون يخدم السيدات بشكل عام، ويخدم محارباتها بشكل خاص، ما يحققه هذا التعاون، الذي بدوره يساعد أن تظل بهية دوما في ظهر كل سيدة مصرية، وتقديم أفضل خدمة مميزة في أرجاء البلاد كافة.