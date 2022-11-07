جنات تختتم أعمالها الغنائية لعام 2022 بـ«يا بختي بيه»

طرحت المطربة جنات، أغنيتها الجديدة «يا بختي بيه» عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، لتكون مسك ختام أعمالها الفنية والغنائية لعام 2022.

يا بختي بيه من كلمات أحمد سرور

أغنية «يا بختي بيه» من كلمات أحمد سرور، وألحان إسلام رفعت وتوزيع محمد مجدي، وتقول كلماتها:

ده محدش شافه الا وقالي يا بختي بيه

م الغيرة نفسي احطه ف قلبي اقفل عليه

اهو ده اللي الواحدة اه تروحله وتطلب ايديه

انا مش بجامله.. بصو وشوفو اللي عامله

قلبي من نومه قامله.. قاله رايح على فين

طب والغلاوة.. بصو وشوفو الحلاوة

هو ده ينفع يتساوا.. بالناس التانيين

جنات أحيت مهرجان الموسيقى

يذكر أن الفنانة جنات، كانت أحيت مؤخرا حفل مهرجان الموسيقى العربية بدا الأوبرا، وقدمت أغنيات الطفلة البريئة ومسا الجمال وعلى فكرة واسمع كلامي وأكتر من سنة وخيط ضعيف واوعى والبادي أظلم واللي بيني وبينك، كما قدمت أغنيات من زمن الفن الجميل، منها: غاب القمر لشادية وبلاش تفارق لوردة.

جدير بالذكر أن أخر أغنيات جنات كانت أغنية «ومين يحبك»، التي كانت صورتها في العاصمة اللبنانية بيروت.