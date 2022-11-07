رئيس التحرير

أحمد الخطيب

وقفة لـ قوى مدنية من جنسيات مختلفة بشرم الشيخ لـ«توزيع الأعباء بين الدول الغنية والفقيرة»

كتب:

الوطن
05:43 م | الإثنين 07 نوفمبر 2022
وقفة لـ قوى مدنية من جنسيات مختلفة بشرم الشيخ لـ«توزيع الأعباء بين الدول الغنية والفقيرة»

نظم عدد من النشطاء وتحالف القوى المدنية من جنسيات مختلفة وقفة في مدينة شرم الشيخ، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية تهدف إلى توزيع الأعباء والتكاليف بين الدول الغنية والفقيرة.

ووجه النشطاء رسالة إلى قادة العالم بالتحرك نحو المضي قدما لاتخاذ إجراءات من شأنها مساعدة الدول النامية في تحقيق الاستدامة البيئية.

كما نادى المشاركون بالمعاملة العادلة بين دول العالم كافة، والحفاظ على البحار والمخلوقات البحرية من التلوث البيئي الذي تسببه النفايات وسوء الاستخدام الآدمي.

يأتي هذا بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ COP 27 المنعقد في مدينة شرم الشيخ>

{"description":"\u0648\u0642\u0641\u0629 \u0644\u0640 \u0642\u0648\u0649 \u0645\u062f\u0646\u064a\u0629 \u0645\u0646 \u062c\u0646\u0633\u064a\u0627\u062a \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641\u0629 \u0628\u0634\u0631\u0645 \u0627\u0644\u0634\u064a\u062e \u0644\u0640\u00ab\u062a\u0648\u0632\u064a\u0639 \u0627\u0644\u0623\u0639\u0628\u0627\u0621 \u0628\u064a\u0646 \u0627\u0644\u062f\u0648\u0644 \u0627\u0644\u063a\u0646\u064a\u0629 \u0648\u0627\u0644\u0641\u0642\u064a\u0631\u0629\u00bb"}
{"description":"\u0648\u0642\u0641\u0629 \u0644\u0640 \u0642\u0648\u0649 \u0645\u062f\u0646\u064a\u0629 \u0645\u0646 \u062c\u0646\u0633\u064a\u0627\u062a \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641\u0629 \u0628\u0634\u0631\u0645 \u0627\u0644\u0634\u064a\u062e \u0644\u0640\u00ab\u062a\u0648\u0632\u064a\u0639 \u0627\u0644\u0623\u0639\u0628\u0627\u0621 \u0628\u064a\u0646 \u0627\u0644\u062f\u0648\u0644 \u0627\u0644\u063a\u0646\u064a\u0629 \u0648\u0627\u0644\u0641\u0642\u064a\u0631\u0629\u00bb"}
{"description":"\u0648\u0642\u0641\u0629 \u0644\u0640 \u0642\u0648\u0649 \u0645\u062f\u0646\u064a\u0629 \u0645\u0646 \u062c\u0646\u0633\u064a\u0627\u062a \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641\u0629 \u0628\u0634\u0631\u0645 \u0627\u0644\u0634\u064a\u062e \u0644\u0640\u00ab\u062a\u0648\u0632\u064a\u0639 \u0627\u0644\u0623\u0639\u0628\u0627\u0621 \u0628\u064a\u0646 \u0627\u0644\u062f\u0648\u0644 \u0627\u0644\u063a\u0646\u064a\u0629 \u0648\u0627\u0644\u0641\u0642\u064a\u0631\u0629\u00bb"}
{"description":"\u0648\u0642\u0641\u0629 \u0644\u0640 \u0642\u0648\u0649 \u0645\u062f\u0646\u064a\u0629 \u0645\u0646 \u062c\u0646\u0633\u064a\u0627\u062a \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641\u0629 \u0628\u0634\u0631\u0645 \u0627\u0644\u0634\u064a\u062e \u0644\u0640\u00ab\u062a\u0648\u0632\u064a\u0639 \u0627\u0644\u0623\u0639\u0628\u0627\u0621 \u0628\u064a\u0646 \u0627\u0644\u062f\u0648\u0644 \u0627\u0644\u063a\u0646\u064a\u0629 \u0648\u0627\u0644\u0641\u0642\u064a\u0631\u0629\u00bb"}
{"description":"\u0648\u0642\u0641\u0629 \u0644\u0640 \u0642\u0648\u0649 \u0645\u062f\u0646\u064a\u0629 \u0645\u0646 \u062c\u0646\u0633\u064a\u0627\u062a \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641\u0629 \u0628\u0634\u0631\u0645 \u0627\u0644\u0634\u064a\u062e \u0644\u0640\u00ab\u062a\u0648\u0632\u064a\u0639 \u0627\u0644\u0623\u0639\u0628\u0627\u0621 \u0628\u064a\u0646 \u0627\u0644\u062f\u0648\u0644 \u0627\u0644\u063a\u0646\u064a\u0629 \u0648\u0627\u0644\u0641\u0642\u064a\u0631\u0629\u00bb"}
{"description":"\u0648\u0642\u0641\u0629 \u0644\u0640 \u0642\u0648\u0649 \u0645\u062f\u0646\u064a\u0629 \u0645\u0646 \u062c\u0646\u0633\u064a\u0627\u062a \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641\u0629 \u0628\u0634\u0631\u0645 \u0627\u0644\u0634\u064a\u062e \u0644\u0640\u00ab\u062a\u0648\u0632\u064a\u0639 \u0627\u0644\u0623\u0639\u0628\u0627\u0621 \u0628\u064a\u0646 \u0627\u0644\u062f\u0648\u0644 \u0627\u0644\u063a\u0646\u064a\u0629 \u0648\u0627\u0644\u0641\u0642\u064a\u0631\u0629\u00bb"}
{"description":"\u0648\u0642\u0641\u0629 \u0644\u0640 \u0642\u0648\u0649 \u0645\u062f\u0646\u064a\u0629 \u0645\u0646 \u062c\u0646\u0633\u064a\u0627\u062a \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641\u0629 \u0628\u0634\u0631\u0645 \u0627\u0644\u0634\u064a\u062e \u0644\u0640\u00ab\u062a\u0648\u0632\u064a\u0639 \u0627\u0644\u0623\u0639\u0628\u0627\u0621 \u0628\u064a\u0646 \u0627\u0644\u062f\u0648\u0644 \u0627\u0644\u063a\u0646\u064a\u0629 \u0648\u0627\u0644\u0641\u0642\u064a\u0631\u0629\u00bb"}

اقرأ المزيد:

من نادية الأيزيدية لـ آل جور.. سفراء نوبل للسلام يتحدثون من شرم الشيخ

مواقف مؤثرة لسيدات العالم على أرض شرم الشيخ.. لمياء الإيزيدية وناشطة أوغندا

«طوله 13 مترا ويسع 3 حالات».. أول لانش إسعاف بحري في شرم الشيخ لتأمين قمة المناخ

السيسي: شرم الشيخ أولى المدن المصرية في الطريق إلى التحول الأخضر

موديل روسية تتأثر بطفلة مصرية في شرم الشيخ.. ارتدت فستانا صديقا للبيئة
بقلم الوطن