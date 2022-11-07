وقفة لـ قوى مدنية من جنسيات مختلفة بشرم الشيخ لـ«توزيع الأعباء بين الدول الغنية والفقيرة»

نظم عدد من النشطاء وتحالف القوى المدنية من جنسيات مختلفة وقفة في مدينة شرم الشيخ، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية تهدف إلى توزيع الأعباء والتكاليف بين الدول الغنية والفقيرة.

ووجه النشطاء رسالة إلى قادة العالم بالتحرك نحو المضي قدما لاتخاذ إجراءات من شأنها مساعدة الدول النامية في تحقيق الاستدامة البيئية.

كما نادى المشاركون بالمعاملة العادلة بين دول العالم كافة، والحفاظ على البحار والمخلوقات البحرية من التلوث البيئي الذي تسببه النفايات وسوء الاستخدام الآدمي.

يأتي هذا بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ COP 27 المنعقد في مدينة شرم الشيخ>