من نادية الأيزيدية لـ آل جور.. سفراء نوبل للسلام يتحدثون من شرم الشيخ

تحدث «آل جور»، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، الحائز على جائزة نوبل للسلام، خلال كلمته ضمن فعاليات مؤتمر قمة المناخcop27، الذي يحضره الكثير من رؤوساء دول عربية وأجنبية وعدد من التخصصين في قضايا المناخ، لتقديم حلول تنقذ البيئة من براثن التغيرات المناخية التي تسلبها خيراتها، وتستمر الفعاليات حتى 18 من الشهر الجاري، عن كيفية مواجهة قضية المناخ، والذي وصفه بـ«الفصل العنصري في زماننا».

كما أشار نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، الحائز على جائزة نوبل للسلام، إن دول أفريقيا تشهد آثارا أكثر سوءا بجانب دول المحيط الهادي، وأن الفقراء أكثر من يعانون من التغير المناخي، وأن الملوثات هي من صنع الانسان.

على أرض مدينة شرم الشيخ، يقف الرؤوساء والقادة والسفراء، كلُ يتحدث عن قضايا هامة تواجه البشرية بأكملها، وهو ما بالفعل تحدث عنه «آل جور»، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، الحائز على جائزة نوبل للسلام، إذ اختار التواجد لشرح الآثار التي ستقع على الجميع خاصة الفقراء جراء التغيرات المناخية، خلال مؤتمر قمة المناخ COP27: «يموت 5.7 مليون شخص كل عام بسبب التلوث الذى يضرب الأرض، تعرض دلتا النيل للملوحة حيث تعد أكبر منطقة زراعية بمصر».

نادية الإيزيدية حصلت على جائزة نوبل2018

كما كانت تحدثت نادية مراد، الناشطة الإيزيدية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، في 5 أكتوبر 2018، عن قضيتها خلال فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثانية بمدينة شرم الشيخ، في نوفمبر من العام ذاته، عن قضية الإرهاب، وعن جرائم تنظيم داعش ضد الأقليات الدينية مثل الإيزيدية، وكذلك اضطهاد هذا التنظيم الغاشم للمسلمين والمسيحيين وكافة الديانات، والتي كان تأثر بحديثها الرئيس السيسي آنذاك.

وكانت تحدثت نادية الإيزيدية خلال كلمتها بمنتدى شباب العالم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال لها: « يا نادية.. الشر عمره ما ينتصر».