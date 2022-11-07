موديل روسية تتأثر بطفلة مصرية في شرم الشيخ.. ارتدت فستانا صديقا للبيئة

بملامح بسيطة وابتسامة بريئة استطاعت طفلة مصرية صغيرة أن تروج لمؤتمر قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ مرتدية الفستان الأخضر الذي يشير إلى قدوم الخير للعالم، نالت إعجاب الجميع، وكرمها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قبل انطلاق المؤتمر بـ48 ساعة فقط.

لحظات سجلها الأب لابنته الصغيرة لدعم مؤتمر قمة المناخ ذلك الحدث العالمي الذي يناقش قضية التغيرات المناخية على مستوى العالم، إذ أراد أن يشارك بطريقته الخاصة في مجال التصوير ويكون من ضمن أولئك الذين وضعوا بصمتهم في الترويج لهذا الحدث العالمي: «قبل المؤتمر بشهرين عملت لبنتي السيشن خليتها لبست الفستان وروجت لمدينة شرم الشيخ»، بحسب ما رواه « عمر أبو بكر» والد الطفلة «مريم» في حديثه لـ«الوطن».

موديل روسية تتأثر بملابس الطفلة مريم

نالت الصور التي وثقها الأب لابنته الصغيرة بعدسة كاميرته إعجاب الجميع في شرم الشيخ، الأمر الذي جعل إحدى الموديلات الروسية تصمم على التصوير معها وترتدي نفس الأزياء: «في موديل روسية بعد لما شافت بنتي مريم في شرم الشيخ صمم أنها تتصور معاها وكمان تلبس نفس الستان باللون الأخضر والزي الفرعوني».

تكريم الطفلة مريم من وزير الشباب والرياضة

قبل انطلاق مؤتمر قمة المناخ بيومين تم تكريم الطفلة «مريم» من قبل الدكتور «أشرف صبحي» وزير الشباب والرياضة من أجل الترويج لقمة المناخ: «أنا فخور جدا بتكريم بنتي وكمان أني قدرت استغلت موهبتي في شيء يخدم البلد وأكون تبع الناس المشاركة في مؤتمر قمة المناخ ولكن بطريقتي الخاصة».

يهوى «عمرو» مجال التصوير، إذ بدأ العمل به منذ عام 2009: «بدأت التصوير في 2009 كنت بصور سيشنات أفراح ولكن بعدين قلت هروج للسياحة في مصر واخترت ميدان السلام بشرم الشيخ وكمان حبيت أشارك في قمة المناخ وأبرز جمال الأماكن».