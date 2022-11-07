تشييع جثمان طالبة توفيت عقب جراحة لاستئصال الزائدة بالشرقية

شيع المئات من أهالي مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، جثمان دنيا السيد أحمد، 20 عاما، طالبة بجامعة الزقازيقن والتي توفيت إثر تدهور حالتها الصحية بعد إجراء جراحة لاستئصال الزائدة، ودخلت في غيبوبة لمدة 3 أشهر.

صلاة الجنازة على «دينا» وتشييع جثمانها

وأدى الأهالي صلاة الجنازة على «دينا» في أحد مساجد الزقازيق، ثم قاموا بتشييع جثمانها في مشهد جنائزي مهيب لفتاة وصفها الجميع بأنها صاحبة سمعة حسنة ودماثة الخلق.

وتقدم الجنازة والد الفتاة ووالدتها، فيما حاول المشيعون مؤازرتهما وتقديم واجب العزاء لهما، وسط دعوات للفتاة بالرحمة والمغفرة ولأهلها بالصبر والسلوان، مطالبين أجهزة الأمن بالشرقية بالتحقيق في الواقعة.

بلاغ بوفاة طالبة بعد تدهور حالتها الصحية

كان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الزقازيق، يفيد بتلقي بلاغ من أسرة «دنيا السيد أحمد»، طالبة بجامعة الزقازيق، يفيد بدخولها في غيبوبة تامة إثر تدهور حالتها الصحية بعد إجرائها عملية استئصال الزائدة الدودية في مستشفى الزقازيق الجامعي ثم فارقت الحياة، وتحرر المحضر رقم «6734» إداري قسم ثان الزقازيق.

وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وأمرت باستعجال تقرير الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وما إذا كانت ناتجة عن إهمال أو خطأ طبي من عدمه.