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وفاة شقيق أبو الليف بعد معاناة مع المرض.. والجنازة والعزاء في الإسكندرية

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أحمد عبد الرحمن
09:21 ص | الإثنين 07 نوفمبر 2022
أبو الليف

أبو الليف

أعلن أبو الليف وفاة شقيقه، منذ قليل، وذلك بعد صراع كبير مع المرض، إذ كان محتجزًا منذ أيام في أحد المستشفيات بمنطقة القاهرة.

صلاة الجنازة بمسجد العامري

وقال أبو الليف، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّ شقيقه توفي قبل نصف ساعة، وإنه الآن يُنهي إجراءات التصاريح استعدادًا لدفنه، إذ ستقام صلاة الجنازة بمسجد العامري بالإسكندرية. 

العزاء في مسجد «البحري»

وأضاف أبو الليف، أنَّ العزاء سيقام مساء اليوم، في مسجد «البحري» في المندرة بالإسكندرية، مطالبًا الجمهور ومحبيه بالدعاء لشقيقه بالرحمة والمغفرة.

 

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