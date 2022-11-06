تفاصيل حادث العياط.. وفاة شخص وإصابة آخر إثر انقلاب تروسيكل

شهد طريق مصر أسيوط الزراعي أمام قرية الرفاعي بدائرة قسم شرطة العياط جنوب الجيزة، حادثًا مأساويًا، إذ لقى شخص مصرعه، وأصيب آخر، إثر انقلاب تروسيكل، تم نقل الجثمان المتوفى إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحال اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، الإخطار للنيابة التى تولت التحقيق.

بلاغ بالحادث

ترجع تفاصيل الحادث، حينما ورد لقسم شرطة العياط من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث مروري بطريق مصر أسيوط السريع أمام قرية الرفاعي، وعلى الفور، انتقل رجال الأمن إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أنه أثناء سير تروسيكل بسرعة عالية، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما تسبب في انقلابه، ومصرع شخص من مستقليه، وإصابة آخر، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، والمصاب إلى مستشفى العياط المركزي.

التصريح بالدفن

خلال التحقيقات الخاصة بالحادث، للوقوف على ملابساته، صرحت النيابة العامة في جنوب الجيزة، بدفن المتوفى، بعد إنهاء إجراءات الدفن من ذويه، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصاب، وطلبت تقريرا طبيا وافيا عن حالته، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.