حملات توعوية في الإسكندرية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية

لا صوت يعلو فوق صوت قمة المناخ والتوعية بالقضايا البيئية والتغيرات المناخية، وتزامنا مع انطلاق مؤتمر COP 27، وزع مكتب الشؤون البيئية بحي وسط في الإسكندرية نشرات توعوية، تحت إشراف عزة سعد، رئيسة الحي وذلك من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وفي الأسواق، وعلى المواطنين، وأصحاب المحلات التجارية، والسوبر ماركت، والافران، للتوعية بأضرار الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام على البيئة والصحة والمجتمع، والمطالبة باستخدام بدائل صديقة للبيئة مثل الأكياس الورقية والقماش والبلاستيك القابل للتحلل.

توزيع النشرات، جاء في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام للحد من تأثيرها السلبي على الصحة والبيئة والاقتصاد والمجتمع، وفق بيان صادر عن الحي اليوم الإثنين.

توصيات «مؤتمر لا للأكياس البلاستيكية»

ويأتي ذلك تنفيذا التكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية بتفعيل توصيات مؤتمر «لا للأكياس البلاستيكية»، الذي عقد في مكتبة الإسكندرية.

إطلاق المبادرة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية

وأُطلقت مبادرة «الإسكندرية بلا أكياس بلاستيكية» التي تسعى إلى الحد من استخدام هذه الأكياس، وتقديم كامل الدعم للحد من المخاطر والأضرار التي تسببها المواد البلاستيكية، والتي تحدث أثر سلبي على الصحة والبيئة البحرية والتغيرات المناخية بشكل عام.