وزير الطيران: تشغيل تجريبي للمركز القومي لإدارة المجال الجوي قريبا

وجه الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني الشكر والتقدير للعاملين بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية على ما يبذلونه من جهد كبير وتفانٍ على مدار الـ24 ساعة في تنظيم الحركة الجوية في ظل ما يشهده المجال الجوى والمطارات من كثافة تشغيل عالية خلال استقبال طائرات الوفود المشاركة في مؤتمر قمة المناخ COP27 المنعقد حالياً بمدينة شرم الشيخ.

ولفت محمد عباس، إلى أنه لا يمكن العمل في صناعة النقل الجوي بدون ملاحة جوية كونها مرفق حاسم وحاكم للحركة الجوية في صناعة الطيران .

التشغيل التجريبي للمركز القومي لإدارة المجال الجوي

قال وزير الطيران المدني، في تصريحات صحفية إننا بصدد التشغيل التجريبي للمركز القومي لإدارة المجال الجوي بما يضمن مرونة وانسيابية الحركة الجوية وسهولة التنسيق المباشر بين الطائرات ويسهل الحركة الجوية ويقلل لشركات الطيران مسافات الطيران مما يقلل من انبعاثات الوقود

الدور الفعال لبرج المراقبة في تسهيل الحركة الجوية

وأشاد الوزير بالدور الفعال والمؤثر لضباط المراقبة الجوية ورجال الاقتراب وبرج المراقبة فى تسهيل الحركة الجوية خاصة ما تشهده الحركة الجوية من تحسن كبير وواضح خلال الفترة الماضية.

مكانة مصر الحضارية والصورة المشرفة

أعرب وزير الطيران عن تقديره للدور الكبير الذي يبذله جميع العاملين بالهيئات والشركات التابعة للوزارة في تقديم أعلى جودة من الخدمات لضيوف مصر وتذليل كل العقبات أمامهم بما يليق بمكانة مصر الحضارية والصورة المشرفة لاستضافة هذا الحدث العالمي.