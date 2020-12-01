"إيروفلوت" الروسية تأمل في استئناف الحركة الجوية بحلول الربيع المقبل

أعرب المدير العام للناقلة الروسية "إيروفلوت" ميخائيل بولوبويارينوف، عن أمله في أن تتمكن الشركة الروسية من استعادة الحركة الجوية اعتبارا من أبريل 2021، وإلا فسيتعين عليها مراجعة خطط التطوير، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال المسؤول الروسي، اليوم، خلال اجتماع لجنة مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان الروسي) للسياسة الاقتصادية: "نأمل أنّه ابتداء من أبريل المقبل، سنتمكن من استعادة الحركة الجوية، نشعر بأنّ الحركة بدأت في التعافي، لكن إذا شهدنا موجة ثانية من وباء كورونا، أو شيء آخر، في أبريل، فسنضطر إلى إعادة النظر في خططنا".

وأشار بولوبويارينوف، إلى أنّ الشركة لا تخطط لمراجعة استراتيجيتها حتى العام 2028 رغم الجائحة، وتتوقع الناقلة الروسية أنّها ستنقل بحلول ذلك الوقت 130 مليون مسافر.

وفي وقت سابق، حذّر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" IATA، من أنّ حركة المسافرين الجوية لن تعود إلى مستويات ما قبل وباء كورونا قبل العام 2024.

وأوضح الاتحاد، أنّ وباء كورونا المستجد شكل تحديا لصناعة الطيران العالمية في الكفاح من أجل البقاء في عام 2020، وأنّه من غير المتوقع أن تعود أحجام الركاب إلى مستويات 2019 حتى عام 2024 على أقرب تقدير، مشيرا إلى أنّ الخسائر الفادحة التي أصابت الصناعة ستستمر بعد العام 2021.