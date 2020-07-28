رئيس التحرير

محمود مسلم

رئيس الشركة الوطنية للتنمية الصناعية يهدي السيسي نسخة من القرآن الكريم

كتب:

شريف سليمان
12:14 م | الثلاثاء 28 يوليو 2020
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قدم اللواء كامل هلال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية، نسخة من القرآن الكريم للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال "هلال"، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع المدينة الصناعية بالروبيكي: "أستأذن سيادتكم، تقديم كتاب الله لكم، لكي يكون خير حافظ".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بحضور عدد من رجال الدولة، المدينة الصناعية بالروبيكي، المتخصصة في دباغة الجلود، لتستعيد مصر دورها الرائد في هذه الصناعة، والتي اشتهرت بها مصر منذ ما يزيد على 1000 سنة.

وتعد الروبيكي أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية، وتبلغ مساحة المدينة الإجمالية 1629 فدانًا، بإجمالي عدد مصانع منتجة 195، ويحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا.

وشهدت الفترة الماضية عددًا كبيرًا من افتتاح المشروعات الكبرى والتي تأتي ضمن استراتيجية واعدة تعمل على التنوع في تنفيذ تلك المشروعات بين الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات اللوجستية، وتعكس درجات عالية من التناغم المستهدف للتنمية الاقتصادية ورؤية "مصر 2030".

اقرأ المزيد:

افتتحها الرئيس اليوم.. مصانع الغزل بالمدينة الصناعية في الروبيكي (صور)

عاجل.. السيسي لمسؤولي الروبيكي: هتلاقيني جايلكوا في يوم 6 الصبح

صور وفيديو.. الروبيكي مدبغة نموذجية على الطراز العالمي

ليست للمدابغ فقط.. كيف أصبحت "الروبيكي" مدينة عمرانية متكاملة؟

السيسي: إدارة مصانع الروبيكي لازم تكون بشكل منضبط.. "مفيش دلع"

رئيس الهيئة الهندسية: مشروع الروبيكي بُني على 430 فدانا عبر 3 مراحل

عاجل.. السيسي يشهد الفيلم التسجيلي "خيوط الأمل" في افتتاح الروبيكي