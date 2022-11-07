معلومات عن «آل جور» نائب الرئيس الأمريكي السابق.. وأبرز تصريحاته في قمة المناخ

ألبرت أرنولد آل جور هو النائب الخامس والأربعين لرئيس الولايات المتحدة في عهد بيل كلينتون، في الفترة بين عامي 1993 و2001، وشارك في فيلم «حقيقة مزعجة» باعتباره ممثل ومؤلف ومخرج، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا وحصل على جائزة الأوسكار عام 2007.

حصل آل جور نائب الرئيس الأمريكي السابق على جائزة نوبل للسلام عام 2007 لجهوده المبذولة بشأن قضية التغير المناخي، حيث يسعى إلى أن يدرك الجميع ويعرف المخاطر التي يواجهونها نتاج التغيرات المناخية، فضلا عن تأسيسه عددا من المنظمات غير الهادفة للربح، منها منظمة التحالف لحماية المناخ، وترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2000 ولكنه لم يفز أمام جورج بوش.

مشاركة آل جور في قمة المناخ COP 27

,وصل آل جور اليوم إلي الأراضي المصرية لحضور مؤتمر المناخ العالمي بمدينة شرم الشيخ، وبحضور 197 طرفًا من أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وألقى كلمته اليوم وتضمنت العديد من التصريحات الهامة.

أهم تصريحات نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق اليوم:

آل جور: 8.7 مليون شخص ضحايا الوقود الأحفوري

- قمة المناخ تهدف لمتابعة ما يحدث في كوكبنا.

- الفضاء استقبل 160 مليون طن ملوثات من صنع الإنسان.

- نرى كل يوم الكوارث الناتجة عن التغيرات المناخية بسبب الإنسان.

- نتكيّف ونتحدّث ونطالب بوضع حلول للأزمة.

- نحن أمام خيار مواصلة النمط الذي ينطوي على السلوكيات المدمّرة، ما يخيرنا بين الحياة والموت.

- 8.7 مليون شخص يموتون كل عام بسبب التلوث الناتج عن حرق الوقود الأحفوري.

- نحن نتحدث ونبدأ في العمل ، لكننا لا نفعل ما يكفي.

- تعرضت العديد من الدول لكوارث مناخية بدايةً من باكستان وحتى الولايات المتحدة الأمريكية.

- لابد من توحيد الجهود.