رئيس وزراء باكستان: نقدر جهود مصر في استضافة قمة المناخ

قال محمد شهباز شريف، رئيس الوزراء الباكستاني، إن بلاده تقدِّر الجهود المصرية في استضافة قمة المناخ وجهود الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، على مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وتعد المبادرة الأولى الخاصة بالمنظومة البيئية من نوعها في الشرق الأوسط، وهذا الجهد غير المسبوق علامة فارقة.

وأضاف «شريف»، خلال كلمته في فعاليات انطلاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر على هامش قمة المناخ «COP27» في شرم الشيخ، أن الحلول المرتكزة على الطبيعة تقبع في قلب طموح وأجندات باكستان حسب اتفاقية باريس.

وأشار إلى أن هدف «MGI» هي عبارة مرتكزة ومتفقة تماما مع سياسة باكستان للغابات والبرنامج الأخضر الباكستاني الذي يركز على الحماية والاستفادة وإدارة الغابات والحياة البرية، وذلك بحلول عام 2030، وفي ظل هذا الوضع تثمِّن باكستان جهود المملكة العربية السعودية لإطلاق هذه المبادرة الخضراء، حيث إن باكستان بالفعل تمد يديها من حيث التعاون وتبادل المعرفة وتوفير الخبراء.

وتابع: «باكستان تعرب عن استعدادها بشكل تام وتقف على أهبة الاستعداد للتعاون مع كل البلدان الأعضاء في مبادرة الشرق الأوسط الخضراء وأن تتشارك في التجارب والخبرات الفنية المتعلقة باستعادة الغابات والمناطق الخضراء وإدارة المناطق المحمية وتقييم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغيرها».

مبادرة الشرق الأوسط الخضراء عبارة عن خطوة كبيرة نحو الاتجاه السليم

وأكد أن مبادرة الشرق الأوسط الخضراء عبارة عن خطوة كبيرة نحو الاتجاه السليم، وباكستان تعلن عن التزامها الكامل لأهداف المبادرة وتتطلع للعمل عن كثب في كل البلدان الأعضاء وهذا لا يقتصر على هذه المبادرة ولكن يمتد في كل عمل من أعمال التي تدعو لحماية الكوكب ضد تغيرات المناخ.