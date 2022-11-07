أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الاثنين 8-11-2022

اختلفت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم، ويهتم المواطنون بمتابعة أسعار مواد البناء المختلفة بشكل مستمر، حيث قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية في تصريح لـ«الوطن»، أن قرار البنك المركزي والبنك الفيدرالي أثر على أسعار الحديد.

وتقدم «الوطن»، أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الاثنين الموافق 7 نوفمبر الحالي، وذلك على النحو التالي:

أسعار الحديد اليوم

سجل سعر طن حديد عز 19650 جنيها، وسجل سعر طن جديد بشاي 19600 جنيه، كما سجل سعر طن حديد العتال 19550 جنيها، وسجل سعر طن حديد عطيه 19000 جنيه.

وسجل سعر طن حديد سرحان 19000 جنيه، كما سجل سعر طن حديد المراكبي 19550 جنيها، وسجل سعر طن حديد المصريين 19550 جنيها، كما سجل سعر طن حديد الكومي 19000 جنيه، وسجل سعر طن حديد المعادي 19000 جنيه، وسجل سعر طن حديد العشري 19300 جنيه كما سجل سعر طن حديد مصر ستيل 19400 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

وسجل سعر طن الشركة العربية للأسمنت 1618 جنيها للمسلح و1580 جنيها للنصر، وسجل سعر طن أسمنت وادي النيل 1600 جنيه، كما سجل سعر طن لافارج للأسمنت 1590 جنيها، كما سجل سعر طن أسمنت سيناء 1550 جنيها، أما أسمنت حلوان سجل سعر الطن منه 1620 جنيها وسجل سعر طن أسمنت السويدي 1720 جنيها.

كما سجل سعر طن مصر للأسمنت قنا 1555 جنيها، وسجل سعر طن الشركة الوطنية للأسمنت 1528 جنيها.