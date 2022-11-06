أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الأحد 6 نوفمبر

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إنّ أسعار الحديد ارتفعت منذ أول نوفمبر الحالي، تزامنا مع قرار البنك المركزي والبنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة، لافتا إلى أنّ ارتفاعه في المصانع دون مبرر، إذ إنّ أسعار مواد البناء تراجعت على المستوى العالمي.

وفي السطور التالية، نقدم أسعار الحديد اليوم، وفق تصريحات خاصة من أحمد الزيني، لـ«الوطن»، كما يلي.

أسعار الحديد

وسجلت أسعار الحديد الأسعار التالية حسب كل نوع.

سجل سعر الحديد الاستثماري للطن نحو 18627.27 جنيه.

كما سجل سعر حديد عز للطن نحو 19312.64 جنيه.

بلغ سعر الحديد في شركة عز نحو 19312.64 جنيه.

وسجل سعر طن حديد مصر ستيل نحو 18900 جنيه.

وسجل سعر طن حديد السويس نحو 19100 جنيه.

كما سجل سعر حديد المصريين اليوم نحو 19100 جنيه للطن.

سعر الأسمنت اليوم في مصر

وجاءت أسعار الأسمنت اليوم الأحد وفقا لما كشفه رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية كما يلي.

بلغ سعر الأسمنت الرمادي اليوم نحو 15886.6 جنيه.

ووصل سعر طن الأسمنت أرض المصنع الأسمنت المسلح إلى نحو 1550 جنيها للطن.

ووصل سعر أسمنت النصر اليوم نحو 1480 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر أسمنت قنا اليوم نحو 1340 جنيها للطن.

وبلغ سعر أسمنت السويس اليوم نحو 1370 جنيها للطن.

بلغ أسمنت السويدى أرض المصنع اليوم نحو 1350 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر أسمنت المخصوص اليوم نحو 1380 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر أسمنت الممتاز اليوم نحو 1480 جنيهًا للطن.

وسجل سعر أسمنت حلوان اليوم نحو 1390 جنيهًا للطن.