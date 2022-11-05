أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 5 نوفمبر 2022 في الأسواق المحلية

كشف الموقع الرسمي لبوابة الأسعار المحلية والعالمية عن متوسط أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت في السوق المحلية، إذ وصل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم إلى نحو 18627 جنيهًا، بينما بلغ سعر طن الأسمنت الرمادي نحو 1590 جنيهًا.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ونستعرض في التقرير التالي، أسعار الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق المحلية، وفق نشرة الأسعار اليومية التي تصدرها شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية:

سعر طن الحديد اليوم

وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، لـ«الوطن»، إنّ سعر طن الحديد اليوم «أطوال ولفائف»، ما بين 19 ألفا و19650 جنيهًا للطن ويشمل قيمة الضريبة المضافة، وجاء سعر تسليم المصنع دون تكلفة النقل والعمال كالآتي:

مصر ستيل 9400 جنيه.

حديد بشاي 19600 جنيه.

المراكبي سجل 19550 جنيها.

حديد العشري 19300 جنيه للطن.

حديد عز 19650 جنيها للطن.

حديد المصريين 19550 جنيها.

حديد العتال 19550 جنيها.

سرحان نحو 19 ألف جنيه.

الكومي نحو 19 ألف جنيه.

المعادي نحو 19 ألف جنيه.

عطية نحو 19 ألف جنيه.

سعر طن الأسمنت اليوم

أما سعر طن الأسمنت اليوم، وفق «الزيني» فسجل سعر تسليم أرض المصنع بالسوق المحلية اليوم ما يلي:

جاء سعر طن أسمنت السويدي اليوم 1640 جنيها.

وبلغ سعر أسمنت وادي النيل 1550 جنيها.

سجل سعر أسمنت حلوان 1590 جنيها.

وصل سعر طن الأسمنت في الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف «العسكري» 1490 جنيها.

أسمنت سيناء بلغ 1530 جنيها للطن الواحد.

بلغ سعر أسمنت «السهم» 1500 جنيه.

سجل سعر «أسمنت النصر» نحو 1555 جنيها للطن.

وصل سعر طن أسمنت قنا «المسلة» إلى نحو 1520 جنيها.

بلغ سعر لافارج للأسمنت «المخصوص» 1570 جنيها.

سجل سعر العربية للأسمنت «المسلح» 1590 جنيها.